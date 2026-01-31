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Δήμας για κυκλοφοριακό: Υπό εξέταση flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:42 - 31 Ιαν 2026

Δήμας για κυκλοφοριακό: Υπό εξέταση flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Στο έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επιβαρύνει την Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας περιγράφοντας τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, αλλά και τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται για την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, με έμφαση στον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.  

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός παρουσίασε το πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιούνται, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού αποτελεί σύνθετο ζήτημα που απαιτεί συνδυασμό μέτρων.

Προτεραιότητα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αρχικά ανέφερε, ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

«Έχουμε προχωρήσει στην αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα νέα λεωφορεία είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται σε όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους», είπε ο υπουργός, ενώ σημείωσε ότι προχωρά η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, η οποία θα συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Όσο για τις παρεμβάσεις στις υποδομές, σημείωσε πως «η πρώτη παρέμβαση αφορά τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2026 και το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου οι λωρίδες εισόδου των αυτοκινήτων από το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό θα διαχωρίζονται, μειώνοντας τη συμφόρηση.

Για το θέμα των φορτηγών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε «πίσω» και συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για να μειωθεί η κίνηση βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό. Όπως είπε εξετάζεται το κίνητρο μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εκτός Αθήνας.

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Τα σενάρια που εξετάζονται για τον Κηφισό

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τον Κηφισό εξετάζονται διάφορα σενάρια. «Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις, και γι’ αυτό εξετάζουμε αρκετά διαφορετικά σενάρια. Ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διπλασιάζει τον όγκο των αυτοκινήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα. Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο έργο που προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και έχει ήδη μειώσει σημαντικά τη συμφόρηση εκεί», τόνισε ο κ. Δήμας.

Εξήγησε ωστόσο ότι για την περίοδο κατασκευής, υπάρχει σκεπτικισμός για το τι θα συμβεί στην Αθήνα, αλλά η εμπειρία της Θεσσαλονίκης, όπως είπε, δείχνει ότι οι παρεμβάσεις λειτουργούν.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι παράλληλα με την υπερυψωμένη λεωφόρο, στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η λειτουργία του Μετρό, ενώ λήφθηκαν μέτρα από την Τροχαία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τα 10–11 εργοτάξια στον περιφερειακό και αντιλαμβάνονται την πρόοδο των έργων, παρά την ταλαιπωρία κατά την κατασκευή», σημείωσε.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Τροχαίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Θα δούμε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του νόμου, την πάταξη του παράνομου παρκαρίσματος και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίστηκε πριν από έξι μήνες αυστηροποιεί τις κυρώσεις, ενώ προχωρά η τοποθέτηση έξυπνων καμερών για παραβάσεις και έλεγχο ανασφάλιστων ή χωρίς ΚΤΕΟ οχημάτων», ανέφερε.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε έργα υποδομής εκτός Αττικής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα λειτουργήσει το 2028, και η παραχώρηση του ΒΟΑΚ, όπου ήδη λειτουργούν εργοτάξια και εφαρμόζονται μέτρα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων.

«Είναι ένα σύνολο δράσεων, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, για την ανακούφιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε ο κ. Δήμας.

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