Κυκλοφοριακό: Η Αττική στο «κόκκινο» – Ποιες παρεμβάσεις «τρέχουν» και ποιες έχουν κολλήσει

Η Αθήνα βρίσκεται στο top 5 των πιο επιβαρυμένων, κυκλοφοριακά, πόλεων της Ευρώπης, με τους δρόμους να είναι συνεχώς στο «κόκκινο» και με 37,6 λεπτά μέσο ημερήσιο χρόνο μετακίνησης των οχημάτων, ενώ την ίδια στιγμή η κατάσταση δείχνει διαρκώς σημάδια επιδείνωσης, αφού τα οχήματα αυξάνονται και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις χρειάζονται πολύ χρόνο για να τελεσφορήσουν.

Στην Αττική εισέρχονται κάθε χρόνο 110.000 – 120.000 νέα αυτοκίνητα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνον αυτό, αλλά και το ότι τα παλαιά οχήματα δεν αποσύρονται, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει επιτυχημένος κεντρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, με αποτέλεσμα οι επιμέρους και περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις που κάνει ο κάθε δήμος να είναι τελικά μάταιες.

Την ίδια στιγμή, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν φαίνεται να επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ παράλληλα δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής, των αραιών δρομολογίων ή προβλημάτων συνέπειας και συνδεσιμότητας.

Με φόντο αυτά, το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών, με το Υπουργείο Υποδομών να προσπαθεί να δώσει λύσεις σε αυτό το οξύ πρόβλημα μέσα από την υλοποίηση μίας σειράς μέτρων, τη στιγμή που ιδέες για νέες παρεμβάσεις πέφτουν στο «τραπέζι».

Όλα αυτά συζητήθηκαν την περασμένη Τετάρτη (28/1) στο πλαίσιο της κλειστής σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, με την έμφαση να δίνεται στην ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μία «ανάσα» στους πολίτες και να μειώσουν την καθημερινή τους ταλαιπωρία.

Ο τριπλός κόμβος στον Σκαραμαγκά

Μία από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι αυτή που αφορά τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά, καθώς το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί. Όπως είχε δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός, Χρίστος Δήμας, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού: «Η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και οι τρεις νέοι ανισόπεδοι κόμβοι στον Σκαραμαγκά, το Σχιστό και τα Ναυπηγεία σημαίνουν λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους».

Από τη συγκεκριμένη παρέμβαση η κυβέρνηση αναμένει πως θα περιοριστεί δραστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, ενώ θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού.

Συνοπτικά, τα προσδοκώμενα οφέλη είναι:

Δημιουργία ενιαίου άξονα Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Εξάλειψη των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Λ. Σχιστού.

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τη Λ. Κηφισού στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού–Σκαραμαγκά.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η σύμβαση για το έργο αυτό θα υπογραφεί εντός του 2026, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου σε τρία χρόνια.

Ανισόπεδος Κόμβος Μεταμόρφωσης

Πέρα από το παραπάνω, στο τελικό στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται και η μελέτη για τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, που αναμένεται να αποσυμφορήσει το επίμαχο τμήμα της Εξόδου της Αττικής Οδού. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της παρέμβασης εντός του 2026.

Τις μελέτες έχει αναλάβει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με σκοπό να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης και να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή έξοδος προς Λαμία, παρέμβαση που αναμένεται να περιορίσει το μποτιλιάρισμα στο συγκεκριμένο σημείο.

Η δύσκολη εξίσωση του Κηφισού

Ο Κηφισός είναι κατά γενική ομολογία ένας από τους δυσκολότερους δρόμους της Αττικής, με τα αυτοκίνητα να παραμένουν κολλημένα επί ώρες και την κίνηση να χτυπάει «κόκκινο».

«Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις», τόνισε το Σάββατο (31/1) ο κ. Δήμας, λέγοντας πως πολλά διαφορετικά σενάρια είναι υπό εξέταση. Ένα από αυτά φαίνεται να σχετίζεται με ένα μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη και έχει κριθεί επιτυχημένο· η δημιουργία υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, παρέμβαση που - σύμφωνα με την κυβέρνηση - οδήγησε σε διπλασιασμό του όγκου των αυτοκινήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα και μείωσε σημαντικά το μποτιλιάρισμα.

Επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Τα σχέδια για αυτοκινητόδρομους που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του κυκλοφοριακού ξαναβγαίνουν από το «συρτάρι», με το αρμόδιο Υπουργείο να δίνει προτεραιότητα στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Οινόφυτα, αλλά και γενικότερα στο Πρότυπες Προτάσεις που είχαν κατατεθεί, ανάμεσα στις οποίες και οι σχετικές με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού.

Πρόκειται, δηλαδή, για νέους αυτοκινητόδρομους προς Ραφήνα, Λαύριο και Ηλιούπολη – έργα που μέχρι στιγμής είχαν «κολλήσει», λόγω του μεγάλου κόστους χρηματοδότησης και της αδυναμίας εύρεσης των αναγκαίων πόρων.

Ένα από τα σενάρια που «παίζουν», προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της χρηματοδότησης είναι και η επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης, ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι χωρίς άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση.

Τι θα γίνει με τα φορτηγά

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι στο θέμα των φορτηγών η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πίσω, αλλά τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε συζητήσεις, προκειμένου να μειωθεί τελικά η κίνηση βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται, μάλιστα, είναι και η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων εκτός Αθηνών.

Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη δεν τίθεται θέμα καθολικής απαγόρευσης, αφού εκτιμάται ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη λειτουργία της αγοράς, αλλά και τις μεταφορές.

Γραμμή 4 του Μετρό

Στις μακροπρόθεσμες λύσεις περιλαμβάνεται και η Γραμμή 4 του μετρό, με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Δήμα να δηλώνει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελούν έναν πολύ σημαντικό πυλώνα, στον οποίο πέφτει το βάρος των σχεδιασμών.

«Έχουμε προχωρήσει στην αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου του στόλου των αστικών λεωφορείων το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα νέα λεωφορεία είναι σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και πλήρως προσβάσιμα. Αυτό φαίνεται σε όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους», είπε ο υπουργός, μιλώντας το Σάββατο (31/1) στο Ertnews, ενώ σημείωσε ότι προχωρά η κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, η οποία θα συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταφορών δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει ήδη αντιμετωπίσει εμπόδια, όπως ο αρχικός λάθος σχεδιασμός, με αποτέλεσμα την ανάθεση των σταθμών και της διάνοιξης της σήραγγας σε ξεχωριστούς εργολάβους, αλλά κι οι προσφυγές κατά του έργου σε διάφορα σημεία, όπως τα Εξάρχεια.