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Η Χρύσπα κάνει show στο Allwyn Game Time με μπαγλαμά και νότες
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:42 - 20 Μαρ 2026

Η Χρύσπα κάνει show στο Allwyn Game Time με μπαγλαμά και νότες

Reporter.gr Newsroom
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Με ποιον αθλητή θα ήθελε να κάνει ντουέτο η Χρύσπα; Σε ποιο «ημίχρονο» της ζωής της αισθάνεται πως βρίσκεται σήμερα; Και ποιο δικό της τραγούδι θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό soundtrack πριν από έναν μεγάλο αγώνα;

Η δημοφιλής τραγουδίστρια φιλοξενείται στη εκπομπή Allwyn Game Time και δίνει απαντήσεις με αυθόρμητο και γεμάτο ενέργεια τρόπο. Δηλώνει «μέχρι το κόκκαλο» Πειραιώτισσα και ένθερμη οπαδός του Ολυμπιακού, ενώ δεν κρύβει την αισιοδοξία της για την πορεία της ομάδας της, σχολιάζοντας τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μπαίνει με ενθουσιασμό σε ένα απολαυστικό παιχνίδι με νότες και τραγούδια, συνοδεία κιθάρας. Δεν διστάζει να δείξει και μια άλλη ταλαντούχα πλευρά της, παίρνοντας τον μπαγλαμά και αποδεικνύοντας πως η σκηνή —όποια κι αν είναι αυτή— της ανήκει.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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