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Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:00 - 08 Μάι 2026

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Reporter.gr Newsroom
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Η Πέννυ Ρόγκα και η Μάρα Ράπτη μίλησαν για την επιστροφή στην κορυφή και τη στήριξη από τους φιλάθλους της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας στη Volley League Γυναικών, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο τη σειρά των τελικών απέναντι στον Ζ.Α.Ο.Ν. με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, την Πέννυ Ρόγκα και τη Μάρα Ράπτη.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο της Allwyn μαζί με το πολύτιμο τρόπαιο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν και τις μάχες που έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες.

Η αρχηγός της ομάδας, Πέννυ Ρόγκα, συγκίνησε με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Παράλληλα, οι δύο πρωταθλήτριες ανέλυσαν τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός A.O., που διεξάγεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Η συνέντευξη έκλεισε σε πιο χαλαρό και ευχάριστο κλίμα, με τις Πέννυ Ρόγκα και Μάρα Ράπτη να αποδέχονται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη σε ένα παιχνίδι ταμπού, χαρίζοντας αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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