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Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:27 - 24 Απρ 2026

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

Reporter.gr Newsroom
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Καλή μαγείρισσα, προσγειωμένη και με χιούμορ. Έτσι συστήνεται η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία άφησε την πασαρέλα για τα … VAR και βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο πλατό του Allwyn Game Time.

Η συμπαρουσιάστρια της νέας αθλητικής εκπομπής «Grande League» του OPEN μιλά για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος διεξάγεται το Σάββατο (20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Επισημαίνει πως, παρά τα προβλήματα και τις απουσίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βγάλει το γνωστό πάθος και τη μαχητικότητά του στον τελικό.

Χαρακτηρίζει την ενασχόλησή της με την αθλητική ενημέρωση πιο απαιτητική και από το Survivor, σχολιάζει με διάθεση τα αθλητικά κλισέ, αποκαλύπτει ότι μικρή έπαιζε τερματοφύλακας, ενώ παραδέχεται ότι έχει πανηγυρίσει γκολ ακόμη και πίσω από το τιμόνι.

Δείτε το επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=DYsHzOnChEQ}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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