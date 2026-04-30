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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε ένα μοναδικό challenge στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:36 - 30 Απρ 2026

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε ένα μοναδικό challenge στο Allwyn Game Time

Reporter.gr Newsroom
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Η παρουσιάστρια του vidcast “Game On” περιγράφει πως πίνει νερό σε ρυθμούς τελικού Μουντιάλ!  

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο πλατό του Allwyn Game Time, φέρνοντας μαζί της αθλητικό mindset και χιούμορ. Η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια του vidcast “Game On”, με χορηγό την Allwyn, αποδεικνύει πως παραμένει πιστή στο μότο της: «once αθλήτρια, always αθλήτρια».

Σχολιάζει το μεγάλο ντέρμπι των playoffs της Super League Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και δεν κρύβει χαμογελώντας ότι «για το καλό του σπιτιού της» εύχεται νίκη των «πράσινων».

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Μιλά για αθλητές που θαυμάζει, όπως ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, αποκαλύπτει ότι θα έβλεπε άνετα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κωμικό θεατρικό ρόλο και παραδέχεται πως στη ζωή της νιώθει ότι βρίσκεται μόνιμα στη φάση της προετοιμασίας.

Αποδέχεται την πρόκληση της Χριστίνας Βραχάλη, απαντά με άνεση σε αθλητικό quiz με iconic ατάκες και στο μοναδικό της λάθος δέχεται μια «ποινή» που χαρίζει άφθονο γέλιο.

Δείτε το νέο επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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