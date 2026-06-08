INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Με υψηλή συμμετοχή και ποσοστό απαρτίας 75,1% πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE Ασφαλιστικής στις 5 Ιουνίου 2026, κατά την οποία οι μέτοχοι ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων, η διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 24η Ιουνίου και έναρξη καταβολής στις 30 Ιουνίου 2026, καθώς επίσης και η επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου για νέα πενταετή θητεία έως το 2031. Επιπλέον, ανανεώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές της διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη χρήση 2026, καθώς και τη συγκρότηση νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις εγκρίθηκαν με ποσοστό 99,65% των εκπροσωπούμενων ψήφων, επιβεβαιώνοντας την ευρεία στήριξη των μετόχων στη στρατηγική και τη διοίκηση της εταιρείας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της εισηγμένης