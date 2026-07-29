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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β&#039; τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή
Επιχειρήσεις
15:00 - 29 Ιουλ 2026

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Capital Clean Energy Carriers Corp. διεθνής πλοιοκτήτρια εταιρεία ποντοπόρων πλοίων, δημοσίευσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Σημαντικά Σημεία

  1. Αύξηση εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε ποσοστό 8%, με έσοδα $104,9 εκατ. έναντι $96,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
  2. Παραλαβή δύο νέων πλοίων μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («LNG/Cs»), καθώς και ενός πλοίου μεταφοράς Υγροποιημένου Διοξειδίου του Άνθρακα /Πολλαπλών Αερίων («HMG/C») τύπου handy, όπως και δύο πλοίων μεταφοράς αερίων μεσαίου μεγέθους διπλού καυσίμου («MG/Cs»).
  3. Συμφωνία για την από-επένδυση 49% των μετοχών του πλοίου LNG/C Amore Mio I, ίδρυση νέας κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN και εξασφάλιση χρονοναύλωσης δεκαετούς διάρκειας.
  4. Ανακοίνωση κοινοπραξίας με την CMA CGM S.A. («CMA CGM») για τη κατασκευή και διαχείριση πλοίου ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («LNGB/V») διπλού καυσίμου.
  5. Εξασφάλιση ναύλωσης συνδεδεμένη με δείκτη (index-linked) για το πλοίο LNG/C Alcaios I διάρκειας 18 μηνών.
  6. Ανακοίνωση μερίσματος ύψους $0,15 ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.
  7. Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας $20,0 εκατ.

Σχόλιο Διοίκησης

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε: «Η ισχυρή μεταβλητότητα που καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στις αγορές μεταφοράς αερίων, ως συνέπεια της έντασης στη Μέση Ανατολή, μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη κάλυψη με ελκυστικούς ναύλους για τα πλοία μεταφοράς LNG και LPG, διαμορφώνοντας τη μέση διάρκεια των σταθερών συμβολαίων για τον στόλο LNG/C στα 6,5 έτη και στα 0,9 έτη για τον στόλο LPG/πολλαπλών αερίων.

Με την παραλαβή των δύο LNG/Cs, δύο HMG/Cs και δύο MG/Cs από την αρχή του έτους, ο στόλος μας στο νερό αποτελείται από 14 τελευταίας γενιάς LNG/Cs, δύο HMG/Cs, δύο MG/Cs και ένα παλαιότερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax, ενώ τελούν υπό παραγγελία επιπλέον επτά LNG/Cs, δύο HMG/Cs, τέσσερα MG/Cs και ένα LNGB/V. Αυτό καθιστά την CCEC τη μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά LPG και ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική έως το 2029. Διαθέτουμε διαφοροποιημένη πελατειακή βάση με συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους περίπου $2,9 δισ, τα οποία θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπου $4,3 δισ, στην περίπτωση άσκησης όλων των δικαιωμάτων που συνοδεύουν τις ναυλώσεις, παρέχοντας στους επενδυτές μας ορατότητα και σταθερότητα ταμειακών ροών.»

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