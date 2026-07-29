ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος
Ανακοινώσεις
16:53 - 29 Ιουλ 2026

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοίνωση για την ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος και τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης έως ποσοστού 50% του μικτού μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα διανεμητέα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (το «Μέρισμα»), με το συνολικό ποσό που δύνατο να επανεπενδυθεί να ανέρχεται έως €3.540.200, από τους δικαιούχους του μερίσματος που επέλεξαν την επανεπένδυση του συνόλου ή μέρους παραπάνω ποσού που τους αναλογεί σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών, αντί για μετρητά (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

174 μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ανταποκρίθηκαν θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των €2.630.166,4, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ανέλθει στο 77,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €2.630.166,4, μέσω της επανεπένδυσης από τους δικαιούχους μετόχους του συνόλου ή μέρους του Μερίσματος που τους αναλογούσε, το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση [801.880] νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός του αντιτίμου που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές, βάσει της τιμής διάθεσης αυτών, με το μέρος του μερίσματος που επιλέχθηκε προς επανεπένδυση από τους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 29.07.2026 απόφασή του, διαπίστωσε την πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προσάρμοσε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 22,65% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 2.630.166,40.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €801.880 με την έκδοση [801.880] Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού € 1.828.286,40 ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε € 46.481.880,00 διαιρούμενο σε 46.481.880,00 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα προβλεπόμενα στην από 02.07.2026 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ’ αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E προς την Alpha Bank, έως ποσού € 2.630.166,40 . Για τον σκοπό αυτό, η ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα διοχετεύσει το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E., είτε μέσω χορήγησης ενδοομιλικού δανείου είτε μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

H διάθεση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση των λογαριασμών αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β&#039; τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή
Επιχειρήσεις

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025
Ανακοινώσεις

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ &amp; καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
29/07/2026 - 15:03

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 15:00

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Πολιτική
29/07/2026 - 14:56

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/07/2026 - 14:52

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου στο Game on με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:46

«Ρήγμα» στην προστασία της ιδιωτικότητας: Το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε το Chat Control 1.0 από την «πίσω πόρτα»

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 14:29

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:00

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 13:56

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ