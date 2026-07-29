Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Ανακοίνωση για την ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος και τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης έως ποσοστού 50% του μικτού μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα διανεμητέα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (το «Μέρισμα»), με το συνολικό ποσό που δύνατο να επανεπενδυθεί να ανέρχεται έως €3.540.200, από τους δικαιούχους του μερίσματος που επέλεξαν την επανεπένδυση του συνόλου ή μέρους παραπάνω ποσού που τους αναλογεί σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών, αντί για μετρητά (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

174 μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ανταποκρίθηκαν θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των €2.630.166,4, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ανέλθει στο 77,2% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €2.630.166,4, μέσω της επανεπένδυσης από τους δικαιούχους μετόχους του συνόλου ή μέρους του Μερίσματος που τους αναλογούσε, το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση [801.880] νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός του αντιτίμου που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές, βάσει της τιμής διάθεσης αυτών, με το μέρος του μερίσματος που επιλέχθηκε προς επανεπένδυση από τους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 29.07.2026 απόφασή του, διαπίστωσε την πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προσάρμοσε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 22,65% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε € 2.630.166,40.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €801.880 με την έκδοση [801.880] Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού € 1.828.286,40 ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε € 46.481.880,00 διαιρούμενο σε 46.481.880,00 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα προβλεπόμενα στην από 02.07.2026 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ’ αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E προς την Alpha Bank, έως ποσού € 2.630.166,40 . Για τον σκοπό αυτό, η ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα διοχετεύσει το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E., είτε μέσω χορήγησης ενδοομιλικού δανείου είτε μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

H διάθεση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση των λογαριασμών αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.