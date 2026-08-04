Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Ο Όμιλος Fais προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, με το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφώνεται πλέον στα 46,48 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πιστοποίηση της μερικής καταβολής της αύξησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος και της πιστοποίησης μερικής καταβολής αυτής που πραγματοποιήθηκε στις 29/7/2026 και ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 31/7/2026, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €46.481.880,00 διαιρούμενο σε 46.481.880 κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία.