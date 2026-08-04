ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος
Ανακοινώσεις
14:08 - 04 Αυγ 2026

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Fais προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, με το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφώνεται πλέον στα 46,48 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πιστοποίηση της μερικής καταβολής της αύξησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος και της πιστοποίησης μερικής καταβολής αυτής που πραγματοποιήθηκε στις 29/7/2026 και ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 31/7/2026, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €46.481.880,00 διαιρούμενο σε 46.481.880 κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β&#039; τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή
Επιχειρήσεις

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025
Ανακοινώσεις

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ