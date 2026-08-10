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Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.
Ανακοινώσεις
12:19 - 10 Αυγ 2026

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Reporter.gr Newsroom
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Η Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε., 100% θυγατρικής της εισηγμένης METLEN Energy & Metals PLC, ανακοινώνει, στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της ως εκδότριας ομολογιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι δυνάμει της από 24.04.2026 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως εξής:

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Χρήστος Γαβαλάς του Απόστολου - Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Α’
4. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος Β’
5. Φωτεινή Ιωάννου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος
7. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 9. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Περαιτέρω, η γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί μεικτή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (περ. (αβ), όπως ισχύει, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι από τους κ.κ Αντώνιο Μπαρτζώκα και Κωνσταντίνα Μαυράκη, καθώς και από ένα ανεξάρτητο μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τον κ. Ιωάννη Πετρίδη, και η οποία συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως εξής:
1. Αντώνιος Μπαρτζώκας, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
2. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και
3. Ιωάννης Πετρίδης, Μέλος - μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, η οποία συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως εξής:
1. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου
2. Πολυξένη Καζόλη, Μέλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και
3. Σπυρίδων Κασδάς, Μέλος - μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

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