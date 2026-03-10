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Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Βρετανούς
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:32 - 10 Μαρ 2026

Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Βρετανούς

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Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Βρετανούς, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, με σταθερή αύξηση αφίξεων και εσόδων.

Για το 2026, με βάση σχετική ανακοίνωση του Δηνου Αλοννήσου, η ζήτηση ενισχύεται, με την Ελλάδα να βρίσκεται στους βασικούς προορισμούς, ενώ πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να επιστρέψουν. Σύμφωνα μάλιστα με νέα έρευνα της Neilson Beach Clubs, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, τα δύο τρίτα των Βρετανών ταξιδιωτών δηλώνουν ότι είτε σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν περισσότερα ταξίδια είτε να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα ταξιδιωτικής δραστηριότητας και το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της αγοράς. Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα 2.000 ατόμων, δείχνει επίσης ότι το 41% των παραθεριστών επιστρέφει στον ίδιο προορισμό μέσα σε διάστημα τριών ετών, επιλέγοντας τη σιγουριά, την ευκολία και την απόλαυση προορισμών που ήδη γνωρίζει και εμπιστεύεται. Η τάση αυτή ενισχύει την έννοια των «trusted adventures», δηλαδή εμπειριών που συνδυάζουν δραστηριότητες με προβλεψιμότητα και ποιότητα.

“Οι διακοπές στην Αλόννησο θα σας κάνουν να νομίζετε ότι βρίσκεστε σε τροπικές περιοχές – η θάλασσα είναι τόσο καθαρή. Θα νιώσετε επίσης μια τεράστια δόση χαλάρωσης, χάρη στο μείγμα από χαλαρά χωριά και δραστηριότητες που σας περιμένουν να επιστρέψετε στη φύση” γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της η TUI. Στη συνέχεια, περιγράφει το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, το Πατητήρι, «ένα όμορφο λιμάνι, με μια σειρά από παραδοσιακές ταβέρνες και λιγότερους από 2.000 ντόπιους – οπότε υπάρχει μια πολύ άνετη αίσθηση σε αυτό το μέρος. Πλαισιώνεται από ένα δάσος από πεύκα, με ασβεστωμένα σπίτια που εκτείνονται στην πλαγιά του λόφου μέχρι μια μικρή παραλία με βότσαλα». Από την περιγραφή δεν λείπει το Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο με ντόπιους σούπερ σταρ τις μεσογειακές φώκιες ενώ τονίζεται ο περιπατητικός χαρακτήρας του νησιού για τους λάτρεις της πεζοπορίας, από όπου «σε μια καθαρή μέρα μπορείτε να δείτε μέχρι το Άγιο Όρος, στην ηπειρωτική χώρα».

Στα ιδανικά για πεζοπορία μονοπάτια, στα γραφικά σημεία και στο παραδοσιακό φαγητό που «κάνουν τις διακοπές στην Αλόννησο μια γιορτή για τις αισθήσεις, για να μην αναφέρουμε μια υγιή πηγή βιταμινών στη θάλασσα» αναφέρεται και ο άλλος βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός First Choise. Όπως σημειώνει η Αλόννησος «είναι το μέρος με παρθένες ακτές , με καταφύγια άγριας ζωής και εκδρομές με σκάφος και συνιστά: «Πάρτε τον παλιό δρόμο από τη Χώρα προς τον Γέρακα και ανακαλύψτε αρχαίους όρμους ή επισκεφθείτε τη Μεγάλη Άμμο στη βόρεια ακτογραμμή. Κατευθυνθείτε εκεί νωρίς ένα καθαρό πρωινό ενώ τραβάτε φωτογραφίες της θέας».

Στην καταπληκτική θέα συμφωνεί και ο γνωστός TourOperator Olympic Holidays που γράφει : «Η γοητεία αυτού του όμορφου ελληνικού νησιού θα ενθουσιάσει όσους κάνουν διακοπές στην Αλόννησο» και εύστοχα σημειώνει: «Αν ονειρεύεστε προορισμούς διακοπών με εκπληκτική θέα και καταπράσινα τοπία ώριμα για εξερεύνηση, οι διακοπές στην Αλόννησο θα μπορούσαν να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Οι διακοπές σε αυτό το ελληνικό νησί δίνουν στους παραθεριστές πολλές ευκαιρίες να εκτιμήσουν τη φύση στην πιο συναρπαστική της μορφή. Χρησιμοποιήστε εξαιρετικά μονοπάτια πεζοπορίας για να διασχίσετε ένα υπέροχο καταπράσινο νησί με δάση, οπωρώνες και λιβάδια. Επιπλέον, οι περιπετειώδεις παραθεριστές μπορούν να απολαύσουν μια μικρή εξερεύνηση στους πολλούς κολπίσκους της Αλοννήσου που περιμένουν να ανακαλυφθούν».

Διθυράμβους επιφυλάσσει για το νησί των Σποράδων και η βρετανική ιστοσελίδα της Amazon που σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τι θα γινόταν αν η επόμενη επιλογή σας, σας οδηγούσε σε ένα νησί όπου σας περιμένουν τιρκουάζ όρμοι, μονοπάτια πεζοπορίας και σπάνιες φώκιες μοναχοί—μακριά από τα πλήθη; Η Αλόννησος, η πιο ήσυχη από τις Βόρειες Σποράδες, είναι ένα καταφύγιο ανέγγιχτης φύσης και γαλήνιας γοητείας. Χωριά χωρίς αυτοκίνητα, κρυστάλλινες θάλασσες και το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια ασυνήθιστη ελληνική απόδραση, ιδανική για τους λάτρεις της φύσης και τους αναζητητές της αυθεντικής απλότητας».

Την αυθεντικότητα του νησιού περιγράφει και η Jet2 Holidays που καλύπτει το 50% της αγοράς των Σποράδων και επισημαίνει ότι «όλα έχουν να κάνουν με την απλή ζωή ανάμεσα στους λόφους με τα βότανα και τους γαλαζοπράσινους κόλπους της Αλοννήσου. Πεζοπορίες σε πευκοδάση, όμορφα λιμάνια και λιθόστρωτες παλιές πόλεις είναι όλα δικά σας για να απολαύσετε εδώ. Σας αρέσει η παραλία; Ωραία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόλποι με πεύκα που πρέπει να προσπεράσετε - και το νησί αποτελεί μέρος ενός θαλάσσιου πάρκου, οπότε έχετε το νου σας για φώκιες. Είναι μια μεγάλη επιλογή για καταδύσεις χάρη στα καθαρά, ήρεμα νερά. Αναζητήστε κοράλλια σε κάθε χρώμα, κατακόκκινους αστερίες και αρχαία ναυάγια! Όσο για τα βράδια, υπάρχει μια δοκιμασμένη φόρμουλα με γιορτές φρέσκου ψαριού, ντόπιο κρασί και γέλιο με τους ντόπιους καθώς δύει ο ήλιος». Και η περιγραφή της τελειότητας προσθέτει: «Πείτε γεια στην πραγματική εμπειρία του ελληνικού νησιού».

Στις μοναδικές ομορφιές της Αλοννήσου, τέλος , αναφέρεται και ο βρετανικός ταξιδιωτικός οργανισμός Sunvil που επισημαίνει την αυθεντικότητα του νησιού που «παραμένει μακριά από τους αμιγώς τουριστικούς προορισμούς» γιατί, όπως σημειώνει, «είναι ένα ήσυχο, πολύ όμορφο νησί, το οποίο είναι αρκετά ευχάριστο ,σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακό, θα ταιριάξει σε όσους αναζητούν χαλαρές διακοπές σε φυσικό περιβάλλον, υπέροχη θέα, καλό κολύμπι - υπάρχει μια σειρά από όμορφες παραλίες στην ανατολική ακτή από την ήσυχη Μηλιά μέχρι τον γραφικό Άγιο Δημήτριο - και περπάτημα».

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος της Αλοννήσου Παναγιώτης Αναγνώστου ανέφερε : «Οι Βρετανοί επισκέπτες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα νησιά των Σποράδων για διακοπές, πεζοπορία και εναλλακτικό τουρισμό, με αρκετούς να εγκαθίστανται μόνιμα, συμβάλλοντας μάλιστα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι σημαντικότεροι ταξιδιωτικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου «αγκαλιάζουν» την Αλόννησο και προβάλλουν τις παραλίες, την τοπική γαστρονομία και την εναλλακτική εμπειρία, όπως τα μονοπάτια, αναδεικνύοντας το νησί μας ως ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό».

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