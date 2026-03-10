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Oι δημοσκόποι... ξέχασαν να ρωτήσουν αν οι Έλληνες συμφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν
Ανεμοδείκτης
12:12 - 10 Μαρ 2026

Oι δημοσκόποι... ξέχασαν να ρωτήσουν αν οι Έλληνες συμφωνούν με τον πόλεμο στο Ιράν

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μία σημαντική παράβλεψη παρατηρείται στις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα τις δύο τελευταίες εβδομάδες που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι δημοσκόποι.. ξέχασαν να ρωτήσουν τους Έλληνες αν συμφωνούν με την απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν και να προκαλέσουν έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα ερωτήματα διατυπώθηκαν... αλλιώς και κάπως βολικά για την «εσωτερική κατανάλωση».

Πρώτον, τέθηκε το ερώτημα αν οι Έλληνες ανησυχούν για τις παρενέργειες του πολέμου στη χώρα μας με το 85% ασφαλώς να απαντά θετικά.

Και δεύτερον, υπήρξε ερώτημα για το αν συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, που το 73% απάντησε θετικά.

Δεν προκαλούν εντύπωση οι συγκεκριμένες απαντήσεις. Προκαλεί, όμως, εντύπωση γιατί δεν ρώτησε κανείς δημοσκόπος αν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες συμφωνούν με την απόφαση Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν.

Εμείς δημοσκόποι δεν είμαστε, αλλά αφού οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το παρέλειψαν, θέτουμε το ερώτημα στο δικό μας poll. Ψηφίστε ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 12:23
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