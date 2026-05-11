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Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη
Επιχειρήσεις
16:55 - 11 Μάι 2026

Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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«Η παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, όμως η επόμενη ημέρα του δεν μπορεί να στηρίζεται στην άναρχη επέκταση, στην υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και στην πίεση φυσικών πόρων, υποδομών και τοπικών κοινωνιών», σημείωσε σήμερα (11/5) ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή την παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο:

«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης, που θα προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό της απόθεμα, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των προορισμών και θα διασφαλίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη θα παραμένει ποιοτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη σε βάθος χρόνου.
Την ίδια στιγμή, όμως, η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να γίνει με όρους προβλεψιμότητας, διαφάνειας και ουσιαστικής διαβούλευσης με την αγορά. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθαρούς κανόνες, μεταβατικό χρόνο και ασφάλεια δικαίου, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έχουν ήδη δρομολογηθεί επενδύσεις, αδειοδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Το ΕΒΕΑ στηρίζει την ανάγκη να μπουν κανόνες στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Η χωροταξική τάξη δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη· είναι προϋπόθεση για μια ανάπτυξη που δεν εξαντλεί τους προορισμούς, δεν πιέζει δυσανάλογα τις τοπικές κοινωνίες και δεν υπονομεύει την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ισορροπία: προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών, αλλά και προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας. Βιωσιμότητα, επενδυτική ασφάλεια και συμμετοχή των παραγωγικών φορέων πρέπει να αποτελέσουν τους τρεις βασικούς άξονες εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Ως ΕΒΕΑ θεωρούμε ότι ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας πρέπει να είναι πιο ποιοτικός, πιο ανθεκτικός, πιο ισόρροπα κατανεμημένος και περισσότερο συνδεδεμένος με την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την καινοτομία, τον πολιτισμό και την πράσινη μετάβαση.
Η χώρα έχει ανάγκη από κανόνες. Έχει, όμως, εξίσου ανάγκη από εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν η Πολιτεία σχεδιάζει μαζί με την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς, ώστε οι αλλαγές να είναι εφαρμόσιμες, δίκαιες και αναπτυξιακά αποτελεσματικές».

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