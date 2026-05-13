Αθήνα: Πώς τη βλέπουν οι επισκέπτες της - Δυνατά σημεία και ελλείμματα

Ισχυρή δυναμική για την Αθήνα και την Αττική καταγράφει η ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών της ΕΞΑ, του ΔΑΑ και της GBR Consulting για το 2025, με την πρωτεύουσα να ενισχύει τη θέση της ως διεθνής προορισμός αναψυχής και πολιτισμού.

Το 2025, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ με 34 εκατ. επιβάτες, ενώ οι ξένοι επισκέπτες ανήλθαν σε 8,7 εκατ., αυξημένοι κατά 10% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών παραμένει υψηλή, με τον πολιτισμό να αναδεικνύεται ως το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αθήνας, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 9,2.

Η ημερήσια δαπάνη των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 10%, ενώ ιδιαίτερη άνοδο σημειώθηκε στις δαπάνες για αξιοθέατα και διασκέδαση (+16%), στοιχείο που αποτυπώνει την αυξανόμενη αξία του προορισμού. Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν κορυφαία αγορά ξένων επισκεπτών για την Αθήνα, με περίπου 1,2 εκατ. αφίξεις και αύξηση 12%.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στις 12 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, από την τομεάρχη Έρευνας Αγοράς του ΔΑΑ, Μαριπόλα Κώτση, και τον Managing Consultant της GBR Consulting, Stefan Merkenhof.

Υψηλή ικανοποίηση και ισχυρή συναισθηματική σύνδεση

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα παραμένει ένας ιδιαίτερα ελκυστικός και φιλόξενος προορισμός. Οι μισοί επισκέπτες δήλωσαν ότι η εμπειρία τους στην πόλη τους έκανε να αισθανθούν «πολιτιστικά εμπλουτισμένοι», ενώ 43% ανέφεραν ότι βίωσαν χαρά, 30% χαλάρωση και 25% έμπνευση.

Παράλληλα, το 81% των τουριστών θεωρεί την Αθήνα συμπεριληπτική και φιλόξενη για όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

Η αναψυχή εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό λόγο επίσκεψης, αντιπροσωπεύοντας το 75% των ταξιδιών, ενώ το 61% των επισκεπτών βρέθηκε στην Αθήνα για πρώτη φορά.

Παραλιακό μέτωπο και Αργοσαρωνικός: ανεκμετάλλευτη δυναμική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το 2017, η πλειονότητα των επισκεπτών δεν επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Ωστόσο, όσοι το επισκέφθηκαν αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά την εμπειρία τους, με την καθαριότητα των παραλιών να λαμβάνει βαθμολογία 8,6 και την ποιότητα των υδάτων 8,0.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου η περιορισμένη επισκεψιμότητα αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη χρόνου και ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το παραλιακό μέτωπο και τα κοντινά νησιά παραμένουν υπο-αξιοποιημένα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος της Αττικής.

Προκλήσεις σε δημόσιο χώρο και υποδομές

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, οι επισκέπτες καταγράφουν χαμηλότερες αξιολογήσεις σε ζητήματα δημόσιου χώρου και ποιότητας ζωής. Οι πλατείες και τα πεζοδρόμια βαθμολογήθηκαν με 6,8, η δημόσια καθαριότητα και η ατμόσφαιρα με 6,6, ενώ η ηχορύπανση συγκέντρωσε βαθμολογία 6,4.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η περαιτέρω ποιοτική ανάπτυξη του προορισμού προϋποθέτει επενδύσεις σε υποδομές, λειτουργικότητα, προσβασιμότητα και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εμπειριών.

Ενίσχυση της χειμερινής περιόδου

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική της ως προορισμός όλο τον χρόνο. Κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος – Μάρτιος), καταγράφηκε αύξηση τόσο της ξενοδοχειακής πληρότητας (+5,3%) όσο και της μέσης τιμής δωματίου (+5,4%).

Αντίθετα, την περίοδο αιχμής (Απρίλιος – Οκτώβριος) η πληρότητα παρουσίασε μικρή υποχώρηση, ένδειξη ότι η αγορά πλησιάζει σε συνθήκες κορεσμού κατά τους θερινούς μήνες.

Δηλώσεις φορέων

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός, τόνισε ότι τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη για έγκαιρο σχεδιασμό, επενδύσεις στις υποδομές και αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, ώστε η Αθήνα να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, σημείωσε ότι η ισχυρή ανάπτυξη της Αθήνας στον διεθνή τουριστικό χάρτη αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας όλων των φορέων του ταξιδιωτικού και τουριστικού οικοσυστήματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι η Αθήνα διαθέτει ισχυρή ελκυστικότητα και συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες της, ωστόσο απαιτούνται παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, στην καθαριότητα, στην προσβασιμότητα και στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και των νησιών του Αργοσαρωνικού.

Θετική εκκίνηση και για το 2026

Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η επιβατική κίνηση στον ΔΑΑ ανήλθε σε 6,3 εκατ. επιβάτες (+8,1%), ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τα 4,5 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 8,5%.

Βασικά συμπεράσματα GBR Consulting

Αθήνα και Αττική: Ισχυρή Ελκυστικότητα και Ανεκμετάλλευτη αξία

Η έρευνα του 2025 επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα και η Αττική διατηρούν ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη, με υψηλή συνολική ικανοποίηση, ιδιαίτερα θετικά επίπεδα σύστασης και σαφή συναισθηματική σύνδεση με τους επισκέπτες. Ο πολιτισμός παραμένει το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προορισμού, με βαθμολογία 9,2, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή πρωτίστως ως πόλη πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτότητας και ιστορικού βάθους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στη συναισθηματική ανταπόκριση των επισκεπτών: οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίσκεψή τους στην Αθήνα τους έκανε να αισθανθούν πολιτιστικά εμπλουτισμένοι, ενώ 43% αισθάνθηκαν χαρά, 30% χαλάρωση και 25% έμπνευση.

Η Αθήνα γίνεται επίσης αντιληπτή ως συμπεριληπτικός και φιλόξενος προορισμός, με το 81% των τουριστών να θεωρεί την πόλη συμπεριληπτική και φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Οι επισκέπτες με συγκεκριμένες ανάγκες προσβασιμότητας ανέφεραν ότι η βοήθεια και οι σχετικές υπηρεσίες, όπου χρειάστηκαν, ήταν άμεσα διαθέσιμες και χρήσιμες. Όλες οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την προσβασιμότητα αξιολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, αν και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια βελτίωσης.

Το προφίλ των επισκεπτών επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα λειτουργεί τόσο ως αυτοτελής προορισμός όσο και ως μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού στην Ελλάδα. Η αναψυχή παραμένει ο κυρίαρχος λόγος ταξιδιού, αντιπροσωπεύοντας το 75% των επισκέψεων, ενώ το 61% των ερωτηθέντων επισκέφθηκε την Αθήνα για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, μόνο το 29% παρέμεινε αποκλειστικά στην Αθήνα, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι επισκέπτες συνδυάζουν την πρωτεύουσα με άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Η ημερήσια δαπάνη στην πόλη αυξήθηκε κατά 10% το 2025 σε σχέση με το 2024, δημιουργώντας θετική οικονομική επίδραση για την Αθήνα. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα αξιοθέατα και τη διασκέδαση, με συνολική ετήσια άνοδο 16%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν για ουσιαστικές δραστηριότητες, πολιτιστικό περιεχόμενο και ευκαιρίες αναψυχής. Ωστόσο, η αναγνωρισιμότητα συγκεκριμένων εκδηλώσεων, ειδικών προσφορών και συμπληρωματικών εμπειριών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Αυτό δείχνει περισσότερο ένα κενό επικοινωνίας παρά απαραίτητα ένα κενό προϊόντος: παρότι η Αθήνα διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο, η μετατροπή του σε ορατές και άμεσα διαθέσιμες προς κράτηση εμπειρίες παραμένει ατελής.

Το 2025 σηματοδοτεί μια καμπή, καθώς για πρώτη φορά από το 2017 η πλειονότητα των τουριστών δεν επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το παραλιακό μέτωπο και έκαναν μπάνιο, η ικανοποίηση ήταν υψηλότερη από πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα η καθαριότητα της παραλίας ήταν 8,6 και η ποιότητα της θάλασσας 8,0. Το συμπέρασμα είναι σαφές: το παραλιακό προϊόν εκτιμάται όταν βιώνεται, αλλά προφανώς δεν είναι ακόμη επαρκώς ενταγμένο στη διαδρομή του επισκέπτη.

Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η αναγνωρισιμότητα και η επισκεψιμότητα παραμένουν περιορισμένες, ενώ ο βασικός λόγος μη επίσκεψης είναι η έλλειψη χρόνου, ακολουθούμενη από την προτίμηση για άλλα νησιά και την έλλειψη ενημέρωσης. Συνολικά, το παραλιακό μέτωπο και τα κοντινά νησιά αποτελούν υπο-αξιοποιημένα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, ευρύτερη διάχυση των επισκεπτών και μια πλουσιότερη εμπειρία στην Αττική.

Παρά την ισχυρή συνολική επίδοση του προορισμού, η ικανοποίηση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους δημόσιους χώρους παραμένει συγκριτικά χαμηλή. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πάρκα/πράσινο βαθμολογήθηκαν με 7,4, ενώ οι πλατείες και τα πεζοδρόμια με 6,8, η κατάσταση της ατμόσφαιρας και η δημόσια καθαριότητα με 6,6 και η κατάσταση θορύβου με 6,4. Ορισμένοι δείκτες, ιδίως τα πάρκα και η καθαριότητα, βελτιώθηκαν το 2025. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, οι συγκεκριμένοι τομείς παραμένουν μεταξύ των ασθενέστερων παραμέτρων της εμπειρίας στην Αθήνα. Πρόκειται για δομικό ζήτημα: παρά την ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και την υψηλή ελκυστικότητά της, η ποιότητα του δημόσιου χώρου εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών που δημιουργεί ο προορισμός.

Παρά την αύξηση κατά 10,1% των αφίξεων κατοίκων του εξωτερικού στο ν Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2025, η επίδραση στην ξενοδοχειακή πληρότητα ήταν περιορισμένη (+0,9%), με το ξενοδοχειακό δυναμικό να παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό. Αντίθετα, η μέση τιμή δωματίου κατέγραψε συγκρατημένη αύξηση (+2,5%).Η βελτίωση εντοπίζεται κυρίως στη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος–Μάρτιος), όπου καταγράφεται αύξηση τόσο της πληρότητας (+5,3%) όσο και της μέσης τιμής (+5,4%). Αντίθετα, κατά την περίοδο αιχμής (Απρίλιος–Οκτώβριος), η πληρότητα υποχώρησε (-1,2%), παρά τη συνέχιση της ανόδου της μέσης τιμής (+2,7%). Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η Αθήνα προχωρά με επιτυχία στην επιμήκυνση της ζήτησης τη χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, η περίοδος υψηλής ζήτησης εμφανίζει ενδείξεις κορεσμού, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης του όγκου χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος, διαχείρισης ζήτησης και ενίσχυσης της τοποθέτησης υψηλότερης αξίας.

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις της Μεσογείου, η Αθήνα παρουσιάζει ισχυρή επίδοση στην πληρότητα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο δείγμα ανταγωνιστών. Ωστόσο, παραμένει ασθενέστερη σε επίπεδο τιμών, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Η Ρώμη επιτυγχάνει αισθητά υψηλότερη μέση τιμή δωματίου, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στη μέση του δείγματος ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σε επίπεδα παρόμοια με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη.

Βασικά συμπεράσματα ΔΑΑ

Το 2025, χρονιά-ορόσημο για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 34 εκατ. επιβάτες, περίπου 2 εκατ. περισσότερους από το 2024, ενώ συνολικά στην 25ετία ο ΔΑΑ έχει εξυπηρετήσει πάνω από 440 εκατ. επιβάτες.

Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, φτάνοντας τα 24 εκατ. επιβάτες, ενώ οι ξένοι επισκέπτες ανήλθαν σε 8,7 εκατ., αυξημένοι κατά 10% σε σχέση με το 2024.

Το δίκτυο του αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω, με περισσότερους από 141 διεθνείς προορισμούς/αεροδρόμια, καθώς και με την προσθήκη 17 νέων προορισμών/αεροδρομίων, 17 νέων συχνοτήτων και 5 νέων αεροπορικών εταιρειών.

Οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν το 2025 στην πρώτη αγορά ξένων επισκεπτών για την Αθήνα, με περίπου 1,2 εκατ. επισκέπτες και αύξηση 12%, ενώ σημαντική δυναμική κατέγραψαν και βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία και η Ιταλία.

Περίπου 25%–30% των ξένων επισκεπτών επιλέγουν την Αθήνα ως αποκλειστικό προορισμό, ενώ περίπου 35% τη συνδυάζουν με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Η μέση διαμονή στην Αθήνα ανέρχεται σε 3 ημέρες, ενώ η συνολική διάρκεια ταξιδιού στην Ελλάδα φτάνει κατά μέσο όρο τις 10 ημέρες.

Η Αθήνα παραμένει έντονα εποχικός προορισμός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ξένων επισκεπτών συγκεντρώνεται την περίοδο Απριλίου–Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η αύξηση των αποκλειστικών επισκεπτών της Αθήνας δείχνει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της πόλης ως προορισμού όλο τον χρόνο.

Το προφίλ των αγορών διαφοροποιείται: η Ευρώπη λειτουργεί κυρίως ως αγορά σύντομων και συχνών city break ταξιδιών, οι ΗΠΑ ως ώριμη και υψηλότερης δαπάνης αγορά, η Ασία/Ωκεανία ως αγορά αναψυχής μεγαλύτερης διάρκειας, και η Μέση Ανατολή ως νεότερη, πιο σύνθετη και επαναλαμβανόμενη αγορά.