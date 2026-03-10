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«Σκαρφάλωσε» στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Εκτίναξη σε κρέας, καφέ, φρούτα
Οικονομία
12:20 - 10 Μαρ 2026

«Σκαρφάλωσε» στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Εκτίναξη σε κρέας, καφέ, φρούτα

Reporter.gr Newsroom
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Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 2,5% του Ιανουαρίου. Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,1%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε καταγραφεί πτώση 0,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν κυρίως στα τρόφιμα, όπου οι τιμές κινήθηκαν κατά 5,2% υψηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

Μεταξύ των προϊόντων που ανατιμήθηκαν περισσότερο ήταν το μοσχάρι (+25,6%), οι σοκολάτες (+16,7%), ο καφές (+15%), τα φρούτα (+13,5%) και το αρνί (+12,1%). Αντίθετα, υποχώρηση καταγράφηκε στην τιμή του ελαιολάδου (-27,4%) και των ζυμαρικών (-5,2%).

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Αναλυτικά τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (10/3) η ΕΛΣΤΑΤ:

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Φεβρουαρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 προέκυψε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2023 - Φεβρουαρίου 2024.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, ελαιόλαδο, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά.

• 1,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ύδρευση, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,6% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

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2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 1,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 3,7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

• 1,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά.

• 0,4% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στους προσωπικούς υπολογιστές. • 0,4% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα τυχερά παιχνίδια.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 10,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 2,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 1,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

• 1,5% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. • 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

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2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,4% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

• 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 12:43
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