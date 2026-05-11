Μαρινάκης: Το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού «πυξίδα» της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη

«Η πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί την πυξίδα της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια», δήλωσε σήμερα (11/5) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη:

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

Στόχος μας να οργανώσουμε το χώρο, καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Έχει σημασία να τονιστεί ότι, για πρώτη φορά ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων.

Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων.

Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα, για πρώτη φορά:

Πρώτον, σε πέντε διακριτές κατηγορίες, βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου. Δηλαδή, με ένα αντικειμενικό κριτήριο, τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα.

Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές.

Καθώς και, τρίτον, βάσει ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, προστατευόμενοι, μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι.

Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε τη διάσπαρτη δόμηση.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά, σε κάθε κατηγορία περιοχών.

Επιπλέον, έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για:

Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

Τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους.

Με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, για πρώτη φορά, η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης, η ανάπτυξη συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα, ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό.

Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Είναι, όμως, απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.