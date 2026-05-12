ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Celestyal: Γίνεται η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα που λαμβάνει το Σήμα Επαλήθευσης METRON Sustainable Tourism
Ναυτιλία
12:20 - 12 Μάι 2026

Celestyal: Γίνεται η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα που λαμβάνει το Σήμα Επαλήθευσης METRON Sustainable Tourism 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Celestyal αποτελεί την πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα που λαμβάνει από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το Σήμα Επαλήθευσης “METRON Sustainable Tourism”, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις αρχές της βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η διάκριση ολοκληρώθηκε μετά την επιτυχή αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία βασίστηκε στα στοιχεία του 2025 και επαληθεύθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas.

Η επίδοση της Celestyal υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με συνολική ESG βαθμολογία 93,33%. Σε επίπεδο πυλώνων, η εταιρεία κατέγραψε 93,75% στον Πυλώνα Περιβάλλον, 100% στον Πυλώνα Κοινωνία και 87,5% στον Πυλώνα Διακυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική ενσωμάτωση πρακτικών ESG στον τρόπο λειτουργίας της.

Το “METRON Sustainable Tourism αποτελεί πρωτοβουλία εθελοντικής αυτορρύθμισης του ΣΕΤΕ, με στόχο την ευθυγράμμιση του ελληνικού τουρισμού με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από βασικούς δείκτες ESG και την ενίσχυση του θετικού του αποτυπώματος. Μέσα από το Σήμα Επαλήθευσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναδεικνύουν με τεκμηριωμένο τρόπο την πρόοδό τους σε κρίσιμους άξονες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης.

Για την Celestyal, το Σήμα Επαλήθευσης συνδέεται με έναν ολιστικό τρόπο λειτουργίας που καλύπτει τόσο τις περιβαλλοντικές πρακτικές όσο και την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση. Η αξιολόγηση αποτυπώνει πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, καυσίμων και νερού, υπολογισμού εκπομπών CO2, διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και δράσεις που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση προσωπικού και τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές.

Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Celestyal να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες κρουαζιέρας με ελληνική ταυτότητα, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους προορισμούς, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό τουρισμό. Με δραστηριότητα στα ελληνικά νησιά, την Αδριατική, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Το Σήμα Επαλήθευσης έχει ισχύ ενός έτους και η διαδικασία ανανέωσής του επαναλαμβάνεται ετησίως, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του και την ανάδειξη της διαρκούς προόδου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Για την Celestyal, η ετήσια αυτή διαδικασία λειτουργεί ως ακόμη ένα εργαλείο συνεχούς βελτίωσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

«Συγχαίρουμε τη Celestyal για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την απόκτηση του Σήματος Επαλήθευσης “METRON Sustainable Tourism”. Η συμμετοχή επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία εθελοντικής αυτορρύθμισης του ΣΕΤΕ συμβάλλει στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος του ελληνικού τουρισμού», δήλωσε η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ.

Ο καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε: «Η απόκτηση του Σήματος Επαλήθευσης METRON Sustainable Tourism αποτελεί για όλους μας μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά από τις ομάδες μας σε στεριά και θάλασσα. Το γεγονός ότι η Celestyal είναι η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που λαμβάνει αυτή τη διάκριση από τον ΣΕΤΕ, με συνολική ESG βαθμολογία 93,33%, επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στον τρόπο που σχεδιάζουμε, λειτουργούμε και προσφέρουμε τις κρουαζιέρες μας.

Για τη Celestyal, η βιωσιμότητα δεν είναι παράλληλη δράση, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, στηρίζουν τους ανθρώπους μας, ενισχύουν τους προορισμούς που επισκεπτόμαστε και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τον ελληνικό τουρισμό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

METRO: Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με νέο υπερσύγχρονο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία
Επιχειρήσεις

METRO: Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο με νέο υπερσύγχρονο κατάστημα BEST VALUE στη Λευκωσία

Πιέσεις στο Χρηματιστήριο μετά τις υψηλές «πτήσεις» – Στο επίκεντρο τράπεζες και MSCI
Αναλύσεις

Πιέσεις στο Χρηματιστήριο μετά τις υψηλές «πτήσεις» – Στο επίκεντρο τράπεζες και MSCI

Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
Τεχνολογία

Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις
Ναυτιλία

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ