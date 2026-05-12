Celestyal: Γίνεται η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα που λαμβάνει το Σήμα Επαλήθευσης METRON Sustainable Tourism 

Η Celestyal αποτελεί την πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα που λαμβάνει από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το Σήμα Επαλήθευσης “METRON Sustainable Tourism”, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις αρχές της βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η διάκριση ολοκληρώθηκε μετά την επιτυχή αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία βασίστηκε στα στοιχεία του 2025 και επαληθεύθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas.

Η επίδοση της Celestyal υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με συνολική ESG βαθμολογία 93,33%. Σε επίπεδο πυλώνων, η εταιρεία κατέγραψε 93,75% στον Πυλώνα Περιβάλλον, 100% στον Πυλώνα Κοινωνία και 87,5% στον Πυλώνα Διακυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική ενσωμάτωση πρακτικών ESG στον τρόπο λειτουργίας της.

Το “METRON Sustainable Tourism” αποτελεί πρωτοβουλία εθελοντικής αυτορρύθμισης του ΣΕΤΕ, με στόχο την ευθυγράμμιση του ελληνικού τουρισμού με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από βασικούς δείκτες ESG και την ενίσχυση του θετικού του αποτυπώματος. Μέσα από το Σήμα Επαλήθευσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναδεικνύουν με τεκμηριωμένο τρόπο την πρόοδό τους σε κρίσιμους άξονες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης.

Για την Celestyal, το Σήμα Επαλήθευσης συνδέεται με έναν ολιστικό τρόπο λειτουργίας που καλύπτει τόσο τις περιβαλλοντικές πρακτικές όσο και την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση. Η αξιολόγηση αποτυπώνει πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, καυσίμων και νερού, υπολογισμού εκπομπών CO2, διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και δράσεις που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση προσωπικού και τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές.

Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Celestyal να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες κρουαζιέρας με ελληνική ταυτότητα, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους προορισμούς, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό τουρισμό. Με δραστηριότητα στα ελληνικά νησιά, την Αδριατική, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Το Σήμα Επαλήθευσης έχει ισχύ ενός έτους και η διαδικασία ανανέωσής του επαναλαμβάνεται ετησίως, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του και την ανάδειξη της διαρκούς προόδου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Για την Celestyal, η ετήσια αυτή διαδικασία λειτουργεί ως ακόμη ένα εργαλείο συνεχούς βελτίωσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

«Συγχαίρουμε τη Celestyal για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την απόκτηση του Σήματος Επαλήθευσης “METRON Sustainable Tourism”. Η συμμετοχή επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία εθελοντικής αυτορρύθμισης του ΣΕΤΕ συμβάλλει στην προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος του ελληνικού τουρισμού», δήλωσε η Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ.

Ο καπτ. Γιώργος Κουμπενάς, Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, δήλωσε: «Η απόκτηση του Σήματος Επαλήθευσης METRON Sustainable Tourism αποτελεί για όλους μας μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά από τις ομάδες μας σε στεριά και θάλασσα. Το γεγονός ότι η Celestyal είναι η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που λαμβάνει αυτή τη διάκριση από τον ΣΕΤΕ, με συνολική ESG βαθμολογία 93,33%, επιβεβαιώνει τη συνέπεια με την οποία ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα στον τρόπο που σχεδιάζουμε, λειτουργούμε και προσφέρουμε τις κρουαζιέρες μας.

Για τη Celestyal, η βιωσιμότητα δεν είναι παράλληλη δράση, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, στηρίζουν τους ανθρώπους μας, ενισχύουν τους προορισμούς που επισκεπτόμαστε και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τον ελληνικό τουρισμό».