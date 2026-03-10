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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2026
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:18 - 10 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,3% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026.

Η εξέλιξή του, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,3% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιανουαρίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιανουαρίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

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Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Ιανουαρίου 2026

Ι. Σύγκριση Ιανουαρίου 2026 με Ιανουάριο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,3% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 22,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., κατασκευής ειδών ένδυσης, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Από τη μείωση:

• Κατά 3,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 16,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

H μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

IΙ. Σύγκριση Ιανουαρίου 2026 με Δεκέμβριο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,5% τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

• Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 4,2% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 48,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

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Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά των εποχικά διορθωμένων δεικτών επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, οι εποχικά διορθωμένες σειρές διαφέρουν από τις αντίστοιχες που δημοσιεύτηκαν στην προηγούμενη Ανακοίνωση. Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν την εξέλιξη του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων, καθώς και την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Δεικτών των Τομέων της Βιομηχανίας.

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