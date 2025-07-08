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Μαύρο χρήμα: Στο «σκάνερ» των Αρχών 930 πρόσωπα - «Άσκηση» ενόψει ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία
08:39 - 08 Ιουλ 2025

Μαύρο χρήμα: Στο «σκάνερ» των Αρχών 930 πρόσωπα - «Άσκηση» ενόψει ΟΠΕΚΕΠΕ

Γιώργος Αλεξάκης
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Με όπλο τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ελεγκτικών αρχών και με βάση το νέο πλαίσιο που εποτρέπει την ανταλλλαγή πληροφοριών πάνω από 930 φυσικά "σκανάρονται" για διακίνηση μαύρου χρήματος με βάση τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 της ΑΑΔΕ και της Αρχής  για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

Ουσιαστικά το ό,τι συμβαίνει με τα 930 πρόσωπα είναι προπομπός για τα μελλούμενα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου με την ένταξή του στην ΑΑΔΕ η πολιτική ηγεσία φιλοδοξεί ότι θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα στο ελεγτκικό έργο. 'Ηδη, άλλωστε, ξεκίνησαν οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό των ΑΦΜ στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΑΑΔΕ, η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως θα έπρεπε από την αρχή της υπόθεσης να συμβαίνει επιχειρούν τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.

Ο ρόλος της ΑΑΔΕ έχει να κάνει με τον έλεγο του φορολογικού προφίλ και των εισοδημάτων, ενώ της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, η προσαύξηση καταθέσεων και παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας. Σε περίπτωση που ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Σε σχέση, τώρα, με τα 930 και πλέον πρόσωπα, στο στόχαστρο των αρχών έχουν βρεθεί λογαριασμοί, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται από την περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις επίσημες δηλώσεις. Υπενθυμ΄ζιεται ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διευρύνει τις περιπτώσεις ενεργοποίησης ελέγχων αφορώντας υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα, ή ακόμη και για αποφυγή πληρωμής φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ πλοίων. Ωστόσο , από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται υποθέσεις πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ που τυγχάνουν αρμοδιότητας άλλων εποπτικών δομών όπου άμεση εμπλοκή έχουν και όργανα της ΕΕ.

Σημειώνεται πάντως ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με βάση το σχετικό πλαίσιο μπορεί να ενεργοποιεί διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Να σημειωθεί ότι όταν ενεργοποιείται η διαδικασία, καταργείται κάθε απόρρητο (τραπεζικό, φορολογικό, τηλεπικοινωνιακό, χρηματιστηριακό).
Αναλυτικά τα ευρήματα του πενταμήνου είναι τα εξής :
-267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
-575 φορολογούμενοι με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
-469 μηνυτήριες αναφορές υπέβαλαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.
Παράλληλα, η Αρχή για τη Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε δεκάδες αιτήματα προς την ΑΑΔΕ για παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές.
Έτσι για 15 υποθέσεις εντόπισε 90 πρόσωπα, για τα οποία ζητήθηκε άμεσα φορολογικός έλεγχος. Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.)
Στο μεταξύ από το Φεβρουάριο που λειτουργεί το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.),καταγράφει έντονη τραπεζική δραστηριότητα. Ετσι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Μαΐου:
-Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις,
-Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ,
-Από αυτά, 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα,
-Εισπράχθηκαν ήδη 2,75 εκατ. ευρώ.
Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 10:56
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