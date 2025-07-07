Wall: «Μάτωσε» το ταμπλό με τους νέους δασμούς Τραμπ – Ενισχύθηκαν πετρέλαιο και χρυσός

Οι αγορές βυθίστηκαν μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέους δασμούς ξεκινώντας τη νέα εβδομάδα με ισχυρές απώλειες, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με νέους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από επτά χώρες.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα (7/7). Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 422,17 μονάδες ή 0,94%, κλείνοντας στις 44.406,36 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,79% στις 6.229,98 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,92%, κλείνοντας στις 20.412,52 μονάδες. Η σημερινή ήταν η χειρότερη συνεδρίαση για τους τρεις βασικούς δείκτες από τα μέσα Ιουνίου.

Η πτώση ήρθε μετά τις δημοσιεύσεις του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου αποκάλυψε νέα επίπεδα δασμών για χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία, το Καζακστάν, η Νότια Αφρική, το Λάος και η Μιανμάρ. Οι δασμοί κυμαίνονται από 25% έως 40%, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Πλήγμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις τεχνολογικές μετοχές – Πανωλεθρία για Tesla

Οι μετοχές των Toyota και Honda υποχώρησαν κατά 4% και 3,9% αντίστοιχα. Η Apple και η Alphabet (μητρική της Google) σημείωσαν απώλειες άνω του 1%, ενώ η AMD έπεσε πάνω από 2%. Η Nvidia βρέθηκε ελαφρώς χαμηλότερα.

Η μετοχή της Tesla υπέστη ισχυρό πλήγμα τη Δευτέρα (8/7), χάνοντας σχεδόν 7% μέσα σε μία ημέρα και «εξαφανίζοντας» περίπου 68 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ ότι σκοπεύει να ιδρύσει πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ με το όνομα “America Party”.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανησυχίες στους επενδυτές, που ήδη εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην αυξανόμενη εμπλοκή του Μασκ στην πολιτική. Ορισμένοι αναλυτές σημειώνουν ότι η πολιτική δραστηριότητα του δισεκατομμυριούχου αποσπά την προσοχή του από την Tesla και επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της εταιρείας, ειδικά σε πιο μετριοπαθές ή προοδευτικό κοινό.

«Η συνεχής πολιτικοποίηση του Μασκ αρχίζει να επιβαρύνει σοβαρά το brand της Tesla. Δεν είναι απλώς θέμα εικόνας, έχει πραγματικές επιπτώσεις στις πωλήσεις», δήλωσε αναλυτής της Wedbush.

Η Tesla έχει ήδη αντιμετωπίσει πιέσεις τους τελευταίους μήνες λόγω απογοητευτικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων και αυξημένου ανταγωνισμού από κινεζικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.

Νέα εμπορικά μέτρα και απειλές προς τις χώρες BRICS

Επιπλέον, ο Τραμπ απείλησε με επιπλέον 10% δασμό σε χώρες που “ευθυγραμμίζονται με αντι-αμερικανικές πολιτικές των BRICS”, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μέτρα.

Η Λευκή Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για να μεταθέσει την αρχική προθεσμία εφαρμογής των δασμών από αυτή την εβδομάδα στην 1η Αυγούστου, ενώ αναμένονται περισσότερες εμπορικές ανακοινώσεις τις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο διαχειριστής κεφαλαίων Τζεντ Έλερμπρουκ δήλωσε στο CNBC: «Όταν η αγορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, η συζήτηση για δασμούς δεν βοηθά. Όσο περισσότερο μιλάμε για δασμούς, τόσο λιγότερο χαρούμενη είναι η αγορά».

Η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι επενδυτές περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπορική πολιτική του Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Ισχυρή ζήτηση για πετρέλαιο και χρυσό

Άνοδο άνω του 1% κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου καθώς η ισχυρή ζήτηση φαίνεται πως δεν επηρεάστηκε από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής του OPEC+ τον Αύγουστο αλλά και τις ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο αργού WTI παραδόσεως Αυγούστου κέρδισε 1,64% στα 68,11 δολάρια ανά βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Το συμβόλαιο Brent παραδόσεως Σεπτεμβρίου ενισχύθηκε κατά 2,1% στα 69,74 δολάρια ανά βαρέλι στο ICE στο Λονδίνο.

Με οριακές απώλειες έκλεισε τις σημερινές συναλλαγές ο χρυσός καθώς οι ανακοινώσεις Τραμπ για επιβολή δασμών σε επτά χώρες από 1η Αυγούστου ήταν αρκετές για να μειώσουν τις αρχικές απώλειες του πολύτιμου μετάλλου που είχαν φτάσει το 1%.

Οι επενδυτές στράφηκαν στην επιλογή του χρυσού που δικαιολόγησε για άλλη μια φορά τον χαρακτηρισμό του ασφαλούς επενδυτικού καταφύγιου, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πιέσεις από την ενίσχυση του δολαρίου που καθιστά το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο και κατά συνέπεια λιγότερο ελκυστικό.

Σε αυτό το κλίμα, το συμβόλαιο χρυσού παραδόσεως Αυγούστου έκλεισε με απώλειες μόλις 0,11% στα 3.339 δολάρια ανά ουγγιά.