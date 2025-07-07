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Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Αυγούστου 2025
Εργασιακά
23:20 - 07 Ιουλ 2025

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Αυγούστου 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019, οι κύριες συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται σταθερά την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Για τους μη μισθωτούς (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι πληρωμές θα γίνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα. Από φέτος, οι επικουρικές καταβάλλονται την ίδια ημέρα με τις κύριες και αυτό καθιερώνεται πλέον σε μόνιμη βάση.

Ο ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών με απόφαση του Δ.Σ. και την απαραίτητη έγκριση από το υπουργείο Εργασίας.

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Αυγούστου 2025

Οι ημερομηνίες για τον μήνα Αύγουστο διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα 28 Ιουλίου: Καταβολή για μη μισθωτούς (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και για νέους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2017.

Τετάρτη 30 Ιουλίου: Πληρωμές για μισθωτούς (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες), τις προσωρινές συντάξεις ενστόλων, αλλά και τις προκαταβολές συντάξεων.

Η συνδυασμένη καταβολή κύριων και επικουρικών επιτρέπει στους συνταξιούχους καλύτερο προγραμματισμό και πιο εύκολη διαχείριση των οικονομικών τους, περιορίζοντας την αναμονή για δεύτερη καταβολή κάθε μήνα. Παράλληλα, διευκολύνει τον ΕΦΚΑ στην ταμειακή διαχείριση και την ενοποίηση των διαδικασιών.

Ο ΕΦΚΑ έχει ενοποιήσει την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Στόχος του νέου συστήματος είναι η απλούστευση της διαδικασίας και η διευκόλυνση εκατομμυρίων συνταξιούχων με σταθερές ημερομηνίες και λιγότερη ταλαιπωρία.

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