Αίγυπτος: Πυρκαγιά σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στο Κάιρο - 14 τραυματίες και προβλήματα στο δίκτυο

Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε τη Δευτέρα σε κτίριο τηλεπικοινωνιών στην περιοχή Ραμσίς, στο κέντρο του Καΐρου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, διακοπές στις τηλεπικοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα και τραυματισμό 14 ατόμων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αν και καπνοί ήταν ορατοί για ώρες πάνω από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά έκαιγε για περίπου έξι ώρες, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο έπειτα από σήμα για φωτιά στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Προβλήματα στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές επικοινωνίες

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες σε όλη την Αίγυπτο. Πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ σημειώθηκαν βλάβες και στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι τεχνικές υπηρεσίες των αρμόδιων αρχών εργάζονται για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου, ενώ προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά περιστατικά ή απώλειες ζωών. Οι αρχές πραγματοποίησαν εκκένωση του κτιρίου και της ευρύτερης περιοχής, ως προληπτικό μέτρο.

Οι εικόνες από τη φωτιά και οι αναφορές για εκτεταμένες ζημιές εντείνουν τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών τηλεπικοινωνιών της χώρας, με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να δέχεται πίεση για έρευνα στα αίτια και ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.