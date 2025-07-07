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Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Ναυτιλία
22:45 - 07 Ιουλ 2025

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη επιτυχία και σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Μυτιλήνη, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, κ. Απόστολου Καμαρινάκη.

Το Δ.Σ της Ένωσης συνεδρίασε στον φιλόξενο χώρο του Επιμελητηρίου Λέσβου, σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυτιλήνης, την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΙΜΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, αφού εξήρε την υποδειγματική φιλοξενία των τοπικών αρχών, αναφέρθηκε στην σημασία του Λιμένα Μυτιλήνης για την ανάπτυξη της νήσου και της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Αιγαίου, σημειώνοντας ότι “η ΕΛΙΜΕ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά όλα τα μέλη της, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για ένα σύγχρονο και βιώσιμο εθνικό λιμενικό σύστημα”.

Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυτιλήνης, κ. Παναγιώτης Τακτικός, αφού καλωσόρισε θερμά τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στα θέματα που απασχολούν τον λιμένα Μυτιλήνης και στις προκλήσεις της λιμενικής διαχείρισης, καθώς και στα επιμέρους έργα που υλοποιούνται στο νησί.

Τις εργασίες της ΕΛΙΜΕ στην Μυτιλήνη χαιρέτησαν εκπρόσωποι φορέων της Λέσβου, αναδεικνύοντας την σημασία ενίσχυσης της λιμενικής πολιτικής με επίκεντρο τις ανάγκες της νησιωτικότητας. Ειδικότερα, στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστας Μουτζούρης, τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ώστε να νομιμοποιηθούν πολλές καταγεγραμμένες εδώ και χρόνια λιμενικές υποδομές της χώρας, με σκοπό την αναβάθμιση και αξιοποίησή τους.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Παναγιώτης Χριστόφας, επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης του κεντρικού λιμένα Μυτιλήνης ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, καθώς και η διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα γειτονικά νησιά, ενώ αναφέρθηκε και στα λειτουργικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σχέση λιμένα-πόλης.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΛΙΜΕ, κ. Βασίλειος Μάμαλης, παρουσίασε τις δράσεις και τους στόχους της Ένωσης για την στρατηγική ανάπτυξη των λιμένων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την συνεργασία.

Οι εργασίες του Δ.Σ. της ΕΛΙΜΕ ολοκληρώθηκαν με θετικό απολογισμό και έντονο πνεύμα συνεργασίας.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΕΛΙΜΕ-ΡΑΛ

Μετά το πέρας της συνεδρίασης και στο πλαίσιο της θεσμικά κατοχυρωμένης στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) με την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ), ο Πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, κ. Απόστολος Καμαρινάκης, και ο Πρόεδρος της (ΡΑΛ), κ. Απόστολος Παπαποστόλου, συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της από κοινού θεσμικής προσπάθειας των δύο φορέων προς βελτίωση της λιμενικής διακυβέρνησης και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

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