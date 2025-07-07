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Νέα Αριστερά: Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά ΣΔΟΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ;
Πολιτική
23:45 - 07 Ιουλ 2025

Νέα Αριστερά: Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά ΣΔΟΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ;

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη ανησυχία της για τη μεταφορά του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξέφρασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Ευκλείδη Τσακαλώτου με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση του ΣΔΟΕ, ενός εξειδικευμένου μηχανισμού με σημαντική εμπειρία στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση. Η απόφαση αυτή συμπίπτει ύποπτα χρονικά με την αποκάλυψη μεγάλου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση στην οποία – σύμφωνα με έγγραφα και δημοσιεύματα – το ΣΔΟΕ είχε ενεργό και κρίσιμο ελεγκτικό ρόλο.


Όπως αποκάλυψε η Εφημερίδα των Συντακτών (4/7/2025), οι έρευνες του ΣΔΟΕ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν το 2021 και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, με πόρισμα που έχει ήδη παραδοθεί στην Εισαγγελία. Την ίδια στιγμή, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρεται τόσο το ΣΔΟΕ όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία καθίσταται πλέον ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόμενος στην ίδια υπόθεση.


Η Νέα Αριστερά θέτει ξεκάθαρα ερωτήματα για:
• Το ρόλο του ΣΔΟΕ στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνέχισή τους
• Τις εγγυήσεις διαφάνειας και μη συγκάλυψης
• Την επικίνδυνη υπερσυγκέντρωση εξουσιών στην ΑΑΔΕ
• Την πρόληψη μελλοντικών σκανδάλων όταν ο έλεγχος και οι πληρωμές συγκεντρώνονται στον ίδιο φορέα.


Η επιλογή της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο της διαφθοράς και υπονομεύει τη θεσμική ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 23:05
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