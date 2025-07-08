ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
myAADE: Ηλεκτρονική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις - Βήμα βήμα η νέα διαδικασία
Φορολογία
07:50 - 08 Ιουλ 2025

myAADE: Ηλεκτρονική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις - Βήμα βήμα η νέα διαδικασία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με λίγα «κλικ» στο myAADE, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να διακόψουν τις εργασίες τους χωρίς καθυστερήσεις και φυσική παρουσία. Τι ισχύει για οχήματα, ταμειακές και πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης.

Η νέα διαδικασία βασίζεται σε αυτοματοποιημένους ελέγχους που επαληθεύουν τα δεδομένα και εκδίδουν άμεσα τη «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών». Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 40.000 αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ το 87% αυτών (35.000) ολοκληρώθηκε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η δήλωση διακοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής:

myAADE > Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης

Το σύστημα διενεργεί αυτόματες διασταυρώσεις, και αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η διακοπή εγκρίνεται χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Πότε εγκρίνεται αυτόματα η διακοπή

Η αίτηση διακοπής εγκρίνεται χωρίς επιπλέον ενέργειες όταν:

  1. Υπάρχει κατοχή επαγγελματικών οχημάτων
    Οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι όλες οι μεταβολές για τα οχήματα (Ι.Χ., ΦΙΧ, ΦΔΧ, αγροτικά κ.λπ.) έχουν καταχωρηθεί και διασταυρώνονται με το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
  2. Υπάρχει κατοχή ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ)
    Δεν κωλύει η διακοπή η ύπαρξη ΦΗΜ που λειτουργούσαν με δραχμές, εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό όριο για έλεγχο. Επίσης, αμελητέες διαφορές στα στοιχεία προμηθευτών δεν μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Επιπλέον, έχει αποσυνδεθεί η ημερομηνία αυτοπαράδοσης οχημάτων από την ημερομηνία διακοπής, όπως και το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χωρίς πρόστιμο έως 1/9/2025

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2025 δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Ο φορολογούμενος επιχείρησε να υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση.
  • Η υποβολή δεν ολοκληρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ή διαδικαστικού κωλύματος.

Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διακοπής

Για να θεωρηθεί έγκυρη η διακοπή πρέπει:

1ον. Χρονική προθεσμία: Εντός 30 ημερών από την οριστική παύση εργασιών (φυσικά πρόσωπα) και εντός 30 ημερών από τη διαγραφή στο ΓΕΜΗ ή άλλο μητρώο (νομικά πρόσωπα).

2ον. Φορολογικές υποχρεώσεις: Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών, παρακρατούμενων), να έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για τυχόν οχήματα και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν μεταγενέστερες φορολογικές περιόδους.

Όσοι σχεδιάζουν να «κατεβάσουν ρολά» θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα και αυτόματα το σύστημα θα διενεργεί τις επαληθεύσεις για το χρόνο διακοπής των εργασιών και θα εκδίδει άμεσα τη «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 00:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας
Ειδήσεις

Γαλλία: Ρεκόρ τριακονταετίας - Πάνω από το 15% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας

Βουλή: Ψηφίστηκε στην επιτροπή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τις δημόσιες συμβάσεις - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια
Πολιτική

Βουλή: Ψηφίστηκε στην επιτροπή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τις δημόσιες συμβάσεις - Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Ναυτιλία

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Καλαφάτης: H καινοτομία είναι κουλτούρα επιβίωσης για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας
Πολιτική

Καλαφάτης: H καινοτομία είναι κουλτούρα επιβίωσης για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο
Φορολογία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας
Ειδήσεις

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Εννέα νεκροί στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ