myAADE: Ηλεκτρονική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις - Βήμα βήμα η νέα διαδικασία

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Με λίγα «κλικ» στο myAADE, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να διακόψουν τις εργασίες τους χωρίς καθυστερήσεις και φυσική παρουσία. Τι ισχύει για οχήματα, ταμειακές και πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης.

Η νέα διαδικασία βασίζεται σε αυτοματοποιημένους ελέγχους που επαληθεύουν τα δεδομένα και εκδίδουν άμεσα τη «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών». Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 40.000 αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί, ενώ το 87% αυτών (35.000) ολοκληρώθηκε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η δήλωση διακοπής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής:

myAADE > Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης

Το σύστημα διενεργεί αυτόματες διασταυρώσεις, και αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η διακοπή εγκρίνεται χωρίς επίσκεψη στην Εφορία.

Πότε εγκρίνεται αυτόματα η διακοπή

Η αίτηση διακοπής εγκρίνεται χωρίς επιπλέον ενέργειες όταν:

Υπάρχει κατοχή επαγγελματικών οχημάτων

Οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι όλες οι μεταβολές για τα οχήματα (Ι.Χ., ΦΙΧ, ΦΔΧ, αγροτικά κ.λπ.) έχουν καταχωρηθεί και διασταυρώνονται με το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ. Υπάρχει κατοχή ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ)

Δεν κωλύει η διακοπή η ύπαρξη ΦΗΜ που λειτουργούσαν με δραχμές, εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό όριο για έλεγχο. Επίσης, αμελητέες διαφορές στα στοιχεία προμηθευτών δεν μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Επιπλέον, έχει αποσυνδεθεί η ημερομηνία αυτοπαράδοσης οχημάτων από την ημερομηνία διακοπής, όπως και το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χωρίς πρόστιμο έως 1/9/2025

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2025 δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι:

Ο φορολογούμενος επιχείρησε να υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση.

Η υποβολή δεν ολοκληρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος ή διαδικαστικού κωλύματος.

Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της διακοπής

Για να θεωρηθεί έγκυρη η διακοπή πρέπει:

1ον. Χρονική προθεσμία: Εντός 30 ημερών από την οριστική παύση εργασιών (φυσικά πρόσωπα) και εντός 30 ημερών από τη διαγραφή στο ΓΕΜΗ ή άλλο μητρώο (νομικά πρόσωπα).

2ον. Φορολογικές υποχρεώσεις: Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις (εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών, παρακρατούμενων), να έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για τυχόν οχήματα και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν μεταγενέστερες φορολογικές περιόδους.

Όσοι σχεδιάζουν να «κατεβάσουν ρολά» θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα και αυτόματα το σύστημα θα διενεργεί τις επαληθεύσεις για το χρόνο διακοπής των εργασιών και θα εκδίδει άμεσα τη «Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών».