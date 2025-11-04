Στουρνάρας: Κομβικός ο τομέας της μεταποίησης για την οικονομική ανάπτυξη
Οικονομία
17:54 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μίλησε σήμερα (4/11) σε ημερίδα του ΜΙΕΤ και του ΙΟΒΕ για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. 

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι παρά τον ευμετάβλητο χαρακτήρα του διεθνούς περιβάλλοντος, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Όσον αφορά τη χώρα μας, δε, εστίασε στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης συνέβαλαν καθοριστικά στην άνοδο των επενδύσεων την τελευταία πενταετία».

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σημείωσε ότι τους δύο τελευταίους μήνες (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) καταγράφεται υποχώρηση, ενώ ότι «για το 2025 συνολικά, εκτιμάται ότι θα παραμείνει σχετικά υψηλός, γύρω στο 3%, αντανακλώντας κυρίως το θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας, προτού αποκλιμακωθεί το επόμενο έτος, ενισχύοντας τα πραγματικά εισοδήματα».

Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας επαληθεύονται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενώ «όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα, τα θεμελιώδη μεγέθη τους εξακολουθούν να βελτιώνονται».

Η σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη

Ο κ. Στουρνάρας εστίασε, παράλληλα, στη σημασία που έχει ο τομέας της μεταποίησης για την οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι «για την Ελλάδα, η ανάπτυξη της μεταποίησης είναι καθοριστική για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, «η σημασία της μεταποίησης αποτυπώνεται όχι μόνο στην άμεση συμβολή της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), αλλά και στην ευρύτερη επίδρασή της στην απασχόληση, στις εξαγωγές και στις επενδύσεις. Ειδικότερα, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του τομέα ανήλθε στο 9,1% του ΑΕΠ το 2024 (από 7,8% το 2019), ενώ η συμμετοχή της μεταποίησης στη συνολική απασχόληση αυξήθηκε στο 8,1% το 2024 (από 7,6% το 2019), αντιπροσωπεύοντας περίπου 420.000 εργαζομένους. Επιπλέον, η παραγωγικότητα της εργασίας στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 26,5% την περίοδο 2019-24, έναντι αύξησης 16,3% στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν τη σταθερή αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής βιομηχανίας και τη συμβολή της στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».

Εκτός όμως από τα παραπάνω, στάθηκε ιδιαίτερα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεταποιητική βιομηχανία στη χώρα μας, με την ενεργειακή εξάρτιση και το κόστος ενέργειας να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη.

Ο κ. Στουρνάρας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με συγκεκριμένες προτάσεις-κατευθύνσεις πολιτικής. Αναλυτικά το σύνολο των προτάσεων που παρέθεσε:

«Η αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων που προαναφέρθηκαν μπορεί να στηριχτεί σε τέσσερις βασικούς άξονες», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Πρώτον: επιτάχυνση της πράσινης και ενεργειακής μετάβασης. Η θέσπιση κινήτρων για επενδύσεις σε ΑΠΕ, η ενίσχυση των μηχανισμών αποθήκευσης ενέργειας και η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Δεύτερον: ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης της βιομηχανίας, με παροχή κινήτρων για τεχνολογικές επενδύσεις, στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δεξιότητες. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων είναι κρίσιμη για τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας.

Τρίτον: βελτίωση του θεσμικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου και η ευκολότερη πρόσβαση σε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι βασικές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων – ειδικά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης – η ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη βιομηχανία μπορούν να κινητοποιήσουν σημαντικού ύψους επενδυτικά κεφάλαια.

Τέταρτον: ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης. Η στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και η προώθηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας είναι καθοριστικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Παράλληλα, η ενδυνάμωση των περιφερειακών βιομηχανικών οικοσυστημάτων μπορεί να προωθήσει την ισόρροπη ανάπτυξη και την αποκέντρωση της παραγωγής.

Η επιτυχία των παραπάνω κατευθύνσεων θα καθορίσει το ρόλο της μεταποίησης στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Με στοχευμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει τη μεταποίηση σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, απασχόλησης και τεχνολογικής αναβάθμισης, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο παραγωγική, πράσινη και ανθεκτική οικονομία. Με υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων, υψηλότερες εξαγωγές, υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και ταχύτερη σύγκλιση του επιπέδου ευημερίας της με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 18:15
