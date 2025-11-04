Χάνει έδαφος η Wall Street – Ανησυχίες για πιθανή διόρθωση

Στα «κόκκινα» άνοιξε η Wall Street την Τρίτη (4/11), καθώς οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στα εταιρικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι τραπεζίτες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη «υπερθέρμανση» της αγοράς, προειδοποιώντας για κίνδυνο ισχυρής διόρθωσης.

Έτσι, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 1,02% στις 23.595 μονάδες, ο Dow Jones χάνει 0,45% στις 47.121,45 μονάδες και ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,77% στις 6.797,66 μονάδες.

Ήδη στις προσυνεδριακές συναλλαγές είχε φανεί ότι η εικόνα θα ήταν αρνητική, αφού τα futures μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Palantir, κατέγραψαν πτώση, με τους επενδυτές να εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που έχουν οδηγήσει την ανοδική αγορά.

Ήδη από τις προσυνεδριακές συναλλαγές οι μετοχές της Palantir είχαν καταγράψει βουτιά 8%, με τις απώλειες να διευρύνονται μετά το άνοιγμα στο 8,6% σχεδόν. Κι αυτό, παρότι η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για το τρίτο τρίμηνο και παρουσίασε ισχυρές προβλέψεις, ενισχυμένες από την ανάπτυξη του τομέα τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία προβλέπει έσοδα 1,33 δισ. δολαρίων για την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερα από τα 1,19 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα του προηγούμενου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 63%.

«Τα αποτελέσματα ήταν καλά, όμως οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας για το 2026», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid, επισημαίνοντας επίσης τις ανησυχίες για την αποτίμηση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Oracle, με τρέχον P/E στο 60 και μελλοντικό στο 35, υποχώρησε κατά 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, περιορίζοντας τα κέρδη της χρονιάς που φτάνουν το 55%. Η AMD, που έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της φέτος και έχει P/E 149, έχασε πάνω από 2%. Άλλες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Nvidia και Amazon, υποχώρησαν επίσης κατά περίπου 2%.

Το κλίμα βάρυνε και από τις δηλώσεις των Goldman Sachs και Morgan Stanley. Ο David Solomon της Goldman δήλωσε ότι είναι «πιθανή μια πτώση 10%-20% στις αγορές μετοχών μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες». Ο Ted Pick της Morgan Stanley πρόσθεσε πως «θα πρέπει να δεχθούμε το ενδεχόμενο μιας διόρθωσης 10%-15%, η οποία δεν θα οφείλεται απαραίτητα σε κάποιο μακροοικονομικό σοκ».

Εν τω μεταξύ, το γεγονός πως περισσότερες από 300 μετοχές έκλεισαν τη Δευτέρα (3/11) στα «κόκκινα» ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη χαμηλή «διάχυση» των κερδών και τη μεγάλη συγκέντρωση ισχύος σε λίγες τεχνολογικές εταιρείες. Ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σημείωσε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας για τις αμερικανικές μετοχές είναι η ανισορροπία στη δομή τους – μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών κρύβουν τα βαθύτερα προβλήματα κάτω από την επιφάνεια».

Αναπόφευκτα ένας σημαντικός παράγοντας ανησυχίας είναι και το παρατεταμένο shutdown, που έχοντας φτάσει τις 35 ημέρες, ισοφάρισε το ρεκόρ του μακροβιότερου στην ιστορία, καθώς και οι αμφιβολίες για το αν η Federal Reserve θα προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές προσδοκούν χαμηλότερα επιτόκια για να δικαιολογηθούν οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και να στηριχθεί η επιβραδυνόμενη οικονομία και αγορά εργασίας.