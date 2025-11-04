ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χάνει έδαφος η Wall Street – Ανησυχίες για πιθανή διόρθωση
Χρηματιστήρια
16:59 - 04 Νοε 2025

Χάνει έδαφος η Wall Street – Ανησυχίες για πιθανή διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «κόκκινα» άνοιξε η Wall Street την Τρίτη (4/11), καθώς οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στα εταιρικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι τραπεζίτες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη «υπερθέρμανση» της αγοράς, προειδοποιώντας για κίνδυνο ισχυρής διόρθωσης. 

Έτσι, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 1,02% στις 23.595 μονάδες, ο Dow Jones χάνει 0,45% στις 47.121,45 μονάδες και ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,77% στις 6.797,66 μονάδες.

Ήδη στις προσυνεδριακές συναλλαγές είχε φανεί ότι η εικόνα θα ήταν αρνητική, αφού τα futures μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Palantir, κατέγραψαν πτώση, με τους επενδυτές να εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που έχουν οδηγήσει την ανοδική αγορά.

Ήδη από τις προσυνεδριακές συναλλαγές οι μετοχές της Palantir είχαν καταγράψει βουτιά 8%, με τις απώλειες να διευρύνονται μετά το άνοιγμα στο 8,6% σχεδόν. Κι αυτό, παρότι η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για το τρίτο τρίμηνο και παρουσίασε ισχυρές προβλέψεις, ενισχυμένες από την ανάπτυξη του τομέα τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία προβλέπει έσοδα 1,33 δισ. δολαρίων για την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερα από τα 1,19 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα του προηγούμενου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 63%.

«Τα αποτελέσματα ήταν καλά, όμως οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας για το 2026», ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid, επισημαίνοντας επίσης τις ανησυχίες για την αποτίμηση της εταιρείας.

Παράλληλα, η Oracle, με τρέχον P/E στο 60 και μελλοντικό στο 35, υποχώρησε κατά 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, περιορίζοντας τα κέρδη της χρονιάς που φτάνουν το 55%. Η AMD, που έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της φέτος και έχει P/E 149, έχασε πάνω από 2%. Άλλες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Nvidia και Amazon, υποχώρησαν επίσης κατά περίπου 2%.

Το κλίμα βάρυνε και από τις δηλώσεις των Goldman Sachs και Morgan Stanley. Ο David Solomon της Goldman δήλωσε ότι είναι «πιθανή μια πτώση 10%-20% στις αγορές μετοχών μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες». Ο Ted Pick της Morgan Stanley πρόσθεσε πως «θα πρέπει να δεχθούμε το ενδεχόμενο μιας διόρθωσης 10%-15%, η οποία δεν θα οφείλεται απαραίτητα σε κάποιο μακροοικονομικό σοκ».

Εν τω μεταξύ, το γεγονός πως περισσότερες από 300 μετοχές έκλεισαν τη Δευτέρα (3/11) στα «κόκκινα» ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη χαμηλή «διάχυση» των κερδών και τη μεγάλη συγκέντρωση ισχύος σε λίγες τεχνολογικές εταιρείες. Ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σημείωσε: «Η μεγαλύτερη ανησυχία μας για τις αμερικανικές μετοχές είναι η ανισορροπία στη δομή τους – μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών κρύβουν τα βαθύτερα προβλήματα κάτω από την επιφάνεια».

Αναπόφευκτα ένας σημαντικός παράγοντας ανησυχίας είναι και το παρατεταμένο shutdown, που έχοντας φτάσει τις 35 ημέρες, ισοφάρισε το ρεκόρ του μακροβιότερου στην ιστορία, καθώς και οι αμφιβολίες για το αν η Federal Reserve θα προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές προσδοκούν χαμηλότερα επιτόκια για να δικαιολογηθούν οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και να στηριχθεί η επιβραδυνόμενη οικονομία και αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.
Ανακοινώσεις

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Ο πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε κατάσταση συναγερμού – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ