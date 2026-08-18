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Έρευνα Διαχειριστών Κεφαλαίων: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, «higher-for-longer» τα επιτόκια
Οικονομία
14:39 - 18 Αυγ 2026

Έρευνα Διαχειριστών Κεφαλαίων: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, «higher-for-longer» τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας ενισχύεται αισθητά, χωρίς ωστόσο οι επενδυτές να εγκαταλείπουν την επιφυλακτική στάση τους. Σύμφωνα με την European Fund Manager Survey, το 97% δεν αναμένει ύφεση στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το 2007. Παράλληλα, καθαρό 35% εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη θα επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες.

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θεωρούνται από το 53% των επενδυτών ο σημαντικότερος ανοδικός παράγοντας για την παγκόσμια ανάπτυξη. Στον αντίποδα, το 41% βλέπει ως βασικό κίνδυνο ένα νέο ενεργειακό σοκ και την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αλλαγή στις προσδοκίες για τα επιτόκια, καθώς το 65% πλέον προβλέπει ένα περιβάλλον «higher-for-longer», έναντι μόλις 23% τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τις θετικές προσδοκίες για τις μετοχές, οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρές θέσεις σε μετρητά. Καθαρό 42% δηλώνει overweight σε cash, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023. Την ίδια στιγμή, το 56% εκτιμά ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα βρίσκεται υψηλότερα σε έναν χρόνο, ενώ το 38% περιμένει αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης.

Οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο των ανησυχιών. Το 41% θεωρεί ότι μια πιο «hawkish» στάση, ως απάντηση σε απρόσμενες πληθωριστικές πιέσεις, αποτελεί το πιθανότερο σενάριο που θα μπορούσε να πυροδοτήσει διόρθωση στις μετοχές. Παρ’ όλα αυτά, το επενδυτικό κλίμα παραμένει ανθεκτικό: καθαρό 53% αναμένει άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών μέσα στους επόμενους έναν έως τρεις μήνες, ενώ για τον επόμενο χρόνο προβλέπεται άνοδος 5,7%.

Κεντρικό ρόλο στο θετικό σενάριο παίζουν τα εταιρικά κέρδη. Οι επενδυτές αναμένουν αύξηση 7,4% στα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή (forward EPS) στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 76% πιστεύει ότι οι αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για την κερδοφορία θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό περαιτέρω ανόδου των αγορών. Παράλληλα, το 47% περιμένει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών, έναντι 26% που προβλέπει το αντίθετο, αν και οι παγκόσμιες κατανομές κεφαλαίων εξακολουθούν να ευνοούν τις ΗΠΑ.

Σε επίπεδο κλάδων, οι τράπεζες παραμένουν η ισχυρότερη συναινετική overweight επιλογή, ενώ οι βιομηχανικές εταιρείες καταγράφουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην τοποθέτηση των επενδυτών. Σημαντικά ενισχύθηκε και η προτίμηση για τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ θετική παραμένει η στάση απέναντι στις μετοχές Momentum.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι αυτοκινητοβιομηχανίες, που παραμένουν η μεγαλύτερη underweight επιλογή, ενώ ο κλάδος Ταξιδιών και Αναψυχής πέρασε επίσης σε αρνητικό έδαφος. Η Γαλλία αποτελεί τη λιγότερο προτιμώμενη αγορά, με καθαρό -56%, φτάνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ, παρά τη συνολική βελτίωση της προτίμησης για τις αγορές της Ευρωζώνης. Τέλος, οι επενδυτές παραμένουν κατά καθαρό 18% underweight στον ενεργειακό κλάδο, ενώ για τρίτο συνεχόμενο μήνα κανένας συμμετέχων δεν εκτιμά ότι η Ενέργεια θα είναι ο κλάδος με την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες.



Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 14:52
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