ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Βασική κυβερνητική προτεραιότητα η επένδυση σε νέες τεχνολογίες
Πολιτική
17:32 - 07 Ιαν 2026

Καλαφάτης: Βασική κυβερνητική προτεραιότητα η επένδυση σε νέες τεχνολογίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η διασύνδεση της παραγωγής του ερευνητικού έργου είτε από τα ερευνητικά κέντρα είτε από τα πανεπιστήμιά μας με την κοινωνία και την οικονομία αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα, που τέθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019 και μετά», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (7/1) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλαφάτης σχολίασε:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους έχει οδηγήσει στη λειτουργία εκατοντάδων υπηρεσιών μέσω των νέων τεχνολογιών, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών».

Παράλληλα”, πρόσθεσε, “έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας που απαρτίζεται από πολλούς stakeholders όπως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, την αγορά και τη βιομηχανία, επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ενταχθεί στην καθημερινή ζωή. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα και αυτό είναι φανερό και μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε με εταιρείες νέων τεχνολογιών όπως η Google, η OpenAI και η MistralAI”.

Αναφερόμενος στους στόχους για το 2026, ο κ. Καλαφάτης έκανε λόγο για τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, χαρακτηρίζοντάς το “ως μια πραγματική μεταρρύθμιση με στόχο την ενοποίηση του χώρου της έρευνας αλλά και την καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και τη βιομηχανία ώστε η γνώση που παράγεται να έχει απτά αποτελέσματα για την κοινωνία”.

“Δεύτερος στόχος”, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των ερευνητικών μας κέντρων. Ένα ευρύ πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού άνω των 370 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, που περιλαμβάνει νέες επενδύσεις που θα αυξήσουν τις αποδόσεις τους έπειτα από δεκαετίες απουσίας τέτοιων αποφάσεων. Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα” υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης,“ώστε να μπορούν ν΄αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των καιρών για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα”, όπως ανέφερε, “είναι το νέο Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη AINucleus, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, που εγκαινιάσαμε μαζί με τον Πρόεδρο πριν από λίγες ημέρες στο ΕΚΕΤΑ το οποίο θα φιλοξενήσεις περισσότερους από 100 επιστήμονες”.

“Τρίτος στόχος”, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς μέσα από μια σειρά συνεργασιών. Έχουμε ξεκινήσει πιλοτικά με το ΕΚΕΤΑ”, επισήμανε, “το οποίο προγραμματίζει συνεργασίες σε πρώτη φάση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου με στόχο την επίλυση τοπικών προβλημάτων. Φέρνουμε έτσι την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών”.

Αναφερόμενος στο όραμά του για τη Θεσσαλονίκη του 2030, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: “Χτίζεται βήμα βήμα με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού με στόχο να μετεξελιχθεί σε κόμβο ανάπτυξης, καινοτομίας, παραγωγής νέας γνώσης και εξαγωγής τεχνολογίας” υπενθυμίζοντας ότι: “Η πόλη διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και κυρίως έμψυχο επιστημονικό δυναμικό με περισσότερους από εκατό χιλιάδες φοιτητές”.

Μιλώντας για την εξέλιξη σημαντικών έργων της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, τη δημιουργία του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο, το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, τα έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και την πρόοδο των εργασιών στο Μουσείο Ολοκαυτώματος. “Η Θεσσαλονίκη του 2030 θα είναι μια πόλη σύγχρονη και θα μπορεί ν΄ανταποκριθεί στον ρόλο που της επιτάσσει η ιστορία και το μέλλον της”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι μόνο αυτός εμπόδισε τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία - Σταμάτησα 8 πολέμους
Ειδήσεις

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι μόνο αυτός εμπόδισε τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία - Σταμάτησα 8 πολέμους

ΕΣΗΕΑ: Όχι στη διαγραφή δημοσιευμάτων
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Όχι στη διαγραφή δημοσιευμάτων

ΔΑΑ: Εξελίσσεται σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Εξελίσσεται σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο
Πολιτική

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών
Οικονομία

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα
Πολιτική

Θεοδωρικάκος από Economist: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ