Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ο κλάδος της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με βασικούς μοχλούς τον τουρισμό, την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες υπηρεσίες μετακίνησης και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, στις μεταβολές του κόστους λειτουργίας και στις αλλαγές των καταναλωτικών προτιμήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Let's Drive Mobility Forum, όπου στελέχη της αγοράς και διεθνείς επαγγελματίες ανέλυσαν τις προοπτικές του κλάδου, τις στρατηγικές ανάπτυξης και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιού μετασχηματισμού, με βασικούς άξονες την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την ηλεκτροκίνηση, την αξιοποίηση δεδομένων (data analytics) και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.

Μεταξύ των βασικών τάσεων που αναδείχθηκαν περιλαμβάνονται η υιοθέτηση mobile-first εφαρμογών και contactless υπηρεσιών, η αναβάθμιση της διαχείρισης στόλων με οχήματα χαμηλών εκπομπών, η ανάπτυξη ευέλικτων μοντέλων μίσθωσης μέσω flexible leasing και συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στενότερη διασύνδεση της αγοράς ενοικιάσεων με τον τουριστικό κλάδο, μέσω συνεργασιών με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς οργανισμούς, εξέλιξη που ενισχύει τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητικότητας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των οχημάτων και των ανταλλακτικών, οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και τον σχεδιασμό των επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Borana Siljanovski, CEO της Let's Drive, ο Sotiris Karagiannis, Director of Corporate Services της Change-To-Be Ltd, ο Marko Kalac από τη Renteon, η Dimpee Kalita, ο Thibault Legendre και ο Aldo Hako, οι οποίοι παρουσίασαν διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου.

Όπως δήλωσε η Borana Siljanovski, CEO της Let's Drive, «το 1ο Let's Drive Mobility Forum αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία τόσο για να αξιολογήσουμε τις προοπτικές του κλάδου όσο και για να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς με τους συνεργάτες μας. Το να βρισκόμαστε όλοι μαζί, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να πραγματοποιούμε ουσιαστικές συζητήσεις είναι αυτό που εκφράζει τη φιλοσοφία του "Let's Drive Forward".»

Συμπερασματικά, οιι συμμετέχοντες συμφώνησαν, ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της αγοράς θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε τεχνολογία, βιώσιμους στόλους, ανθρώπινο δυναμικό και νέες υπηρεσίες κινητικότητας, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστικό.