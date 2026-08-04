ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:26 - 04 Αυγ 2026

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κλάδος της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με βασικούς μοχλούς τον τουρισμό, την αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτες υπηρεσίες μετακίνησης και τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, στις μεταβολές του κόστους λειτουργίας και στις αλλαγές των καταναλωτικών προτιμήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Let's Drive Mobility Forum, όπου στελέχη της αγοράς και διεθνείς επαγγελματίες ανέλυσαν τις προοπτικές του κλάδου, τις στρατηγικές ανάπτυξης και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιού μετασχηματισμού, με βασικούς άξονες την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την ηλεκτροκίνηση, την αξιοποίηση δεδομένων (data analytics) και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.

Μεταξύ των βασικών τάσεων που αναδείχθηκαν περιλαμβάνονται η υιοθέτηση mobile-first εφαρμογών και contactless υπηρεσιών, η αναβάθμιση της διαχείρισης στόλων με οχήματα χαμηλών εκπομπών, η ανάπτυξη ευέλικτων μοντέλων μίσθωσης μέσω flexible leasing και συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στενότερη διασύνδεση της αγοράς ενοικιάσεων με τον τουριστικό κλάδο, μέσω συνεργασιών με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς οργανισμούς, εξέλιξη που ενισχύει τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητικότητας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές των οχημάτων και των ανταλλακτικών, οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και τον σχεδιασμό των επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Borana Siljanovski, CEO της Let's Drive, ο Sotiris Karagiannis, Director of Corporate Services της Change-To-Be Ltd, ο Marko Kalac από τη Renteon, η Dimpee Kalita, ο Thibault Legendre και ο Aldo Hako, οι οποίοι παρουσίασαν διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου.

photo 2026 04 04 16 28 59 68705

Όπως δήλωσε η Borana Siljanovski, CEO της Let's Drive, «το 1ο Let's Drive Mobility Forum αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία τόσο για να αξιολογήσουμε τις προοπτικές του κλάδου όσο και για να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς με τους συνεργάτες μας. Το να βρισκόμαστε όλοι μαζί, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να πραγματοποιούμε ουσιαστικές συζητήσεις είναι αυτό που εκφράζει τη φιλοσοφία του "Let's Drive Forward".»

Συμπερασματικά, οιι συμμετέχοντες συμφώνησαν, ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της αγοράς θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να επενδύσουν σε τεχνολογία, βιώσιμους στόλους, ανθρώπινο δυναμικό και νέες υπηρεσίες κινητικότητας, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς και γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστικό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ