Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει το θέμα τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε και σχετικό βίντεο. Το υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση, ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήταν στο συγκεκριμένο υπουργείο όταν αγοράστηκαν τα σπιτάκια έκανε μία εκτενή ανάρτηση για το θέμα.
Απάντησε και ο ίδιος με βίντεο στο οποίο αναφέρει:
Κύριε Γεωργιάδη, για ακόμη μία φορά επιχειρείτε να αντικαταστήσετε την ουσία με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Προφανώς για να κρύψετε ευθύνες.
Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Texan ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης. Αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει -όπως εσείς- αποσπάσματα.
Στη δεύτερη σελίδα της γνωμοδότησης διατυπώνονται ρητά τα ερωτήματα που ζητήθηκε να απαντηθούν: αν και κατά πόσο η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, ποιες είναι οι αρμοδιότητές της, καθώς και ποιες είναι οι γενικές συνέπειες που προβλέπει το διοικητικό και ποινικό δίκαιο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οργάνων της διοίκησης με δεσμευτικές δικαστικές κρίσεις. Όπως ξέρετε, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε έλεγχο τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας, όχι σε έλεγχο σκοπιμότητας. Δεν κρίνει ούτε αξιολογεί αν μια σύμβαση είναι επωφελής για το δημόσιο συμφέρον, αποφαίνεται για το αν έχουν τηρηθεί οι προσυμβατικοί τύποι.
Αυτό ακριβώς πραγματεύεται η γνωμοδότηση: το γενικό νομικό πλαίσιο που απορρέει από την αρχή της νομιμότητας, τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι αναφορές σε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη δεν αποτελούν διαπίστωση ότι κάποιος υπέχει ή δεν υπέχει τέτοια ευθύνη στην υπόθεση Texan. Περιγράφουν το ισχύον νομικό καθεστώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε νομική γνωμοδότηση που αναλύει τις έννομες συνέπειες πιθανών διοικητικών ενεργειών.
Εξίσου ανακριβής είναι και η προσπάθειά σας να εμφανίσετε τη γνωμοδότηση ως δήθεν επιβεβαίωση ότι «όλα έγιναν σωστά» στην ανάθεση προς την Texan. Η γνωμοδότηση δεν εξετάζει την ουσία της σύμβασης ούτε αποφαίνεται για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητά της. Εξετάζει αποκλειστικά τις έννομες συνέπειες της συμμόρφωσης ή μη της διοίκησης προς αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζετε ως «απόδειξη» τα συμπεράσματα μιας γνωμοδότησης, αποσιωπώντας τα ίδια τα ερωτήματα στα οποία αυτά απαντούν.
Η κοινωνία, όμως, δεν ενδιαφέρεται για επικοινωνιακές κατασκευές. Ενδιαφέρεται για το αν η κυβέρνηση διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα με διαφάνεια και νομιμότητα. Και αυτό δεν απαντάται με επιλεκτικές αναγνώσεις νομικών γνωμοδοτήσεων.
Προκαλεί εντύπωση πως αντί να απαντήσει στα ερωτήματα μας το αρμόδιο Υπουργείο, ανέλαβε ξανά την υπεράσπιση της εταιρείας ο γνωστός άνθρωπος για όλες τις βρώμικες δουλειές, ο Υπουργός «μπροστινός» των οικονομικών συμφερόντων.
Τα ερωτήματα είναι επίμονα και γυρεύουν απαντήσεις:
Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διασφαλίσει πως τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα κοστίσουν στους Έλληνες όσο κόστισαν στους υπόλοιπους Ευρωπαίους;
Γιατί στην Ελλάδα κόστισαν πέντε φορές παραπάνω;
Γιατί δεν υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον η κυβέρνηση;
Ποιοι κέρδισαν από αυτή τη σύμβαση;
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις».
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Real FM το πρωί:
«Ο κ. Γεωργιάδης, μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφει και τιμωρεί σα να είναι ο δικαστής Ντρεντ, τώρα εμφανίζεται να εκπροσωπεί συμφέροντα εταιριών. Και είδα ότι στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στην Ελλάδα κόστισαν 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά για να προκαλέσει σύγχυση ισχυρίζεται ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Αυτό τι σημασία έχει;
Η κυβέρνηση, μπορεί να απαντήσει άμεσα σε ένα πράγμα; Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε, για να κοστίσουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης στον ελληνικό λαό, αντίστοιχα με όσο κόστισαν στους Ευρωπαίους; Έκανε κάτι για να μην πληρώσουν πέντε και έξι φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των “σπιτιών ανακύκλωσης”; Αυτό πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός».