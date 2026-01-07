Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι μόνο αυτός εμπόδισε τη Ρωσία να καταλάβει την Ουκρανία - Σταμάτησα 8 πολέμους

Μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε εκ νέου τον ρόλο του στη λειτουργία του ΝΑΤΟ, ισχυριζόμενος ότι πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, πολλές χώρες-μέλη δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όταν ανέλαβε, οι δαπάνες των συμμάχων για την άμυνα βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος. Όπως ανέφερε, κατάφερε να αυξήσει τη συνεισφορά των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα πλέον οι χώρες να πληρώνουν άμεσα, παρόλο που πολλοί θεωρούσαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε ότι χωρίς την παρέμβασή του, η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι κατάφερε να βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, σώζοντας εκατομμύρια ζωές.

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια επειδή η Νορβηγία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, δεν του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης, προσθέτοντας όμως ότι αυτό «δεν έχει σημασία».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ αναφέρει: «Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους θαυμαστές του ΝΑΤΟ, ότι βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΩ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς. Εγώ, με σεβασμό, τους οδήγησα στο 5% του ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά έγινε, γιατί, πάνω απ’ όλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη δική μου εμπλοκή, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε επίσης ότι εγώ, μόνος μου, ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. Όλοι είναι τυχεροί που ανασυγκρότησα τον στρατό μας στην πρώτη μου θητεία και συνεχίζω να το κάνω. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη κι αν αυτοί δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο Έθνος που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!

Πρόεδρος DJT».