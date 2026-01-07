ΕΣΗΕΑ: Όχι στη διαγραφή δημοσιευμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους και τα Μέσα Ενημέρωσης εναντίον των οποίων συζητούνται αύριο (8/1), κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, τέσσερες αιτήσεις του Αριστείδη Φλώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν της ΕΣΗΕΑ:

«Ο κύριος Φλώρος ζητεί από τα Μέσα Ενημέρωσης «να διαγράψουν» - και μάλιστα με απειλή χρηματικής ποινής - όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονται με το πολύκροτο σκάνδαλο ENERGA το οποίο αποτέλεσε κεντρικό πολιτικό ζήτημα και απασχόλησε κατ’ επανάληψη συνεδριάσεις της Βουλής.

H ΕΣΗΕΑ πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της καινοφανούς απειλής για διαγραφή δημοσιευμάτων, εμμένει στην προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους συναδέλφους σε όλα τα στάδια της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα αιτήματα του Αριστείδη Φλώρου για την έκδοση προσωρινών διαταγών κατά των συναδέλφων απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.