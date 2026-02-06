Κικίλιας για τραγωδία στη Χίο: Δεν προκύπτει προσπάθεια για pushback

Δεν προκύπτει καμία ενέργεια για pushback εκ μέρους του σκάφους του Λιμενικού, προκειμένου να απωθηθεί το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες ανοιχτά της Χίου, υποστήριξε ο αρμόδιος υπουργός, Βασίλης Κικίλιας, κλείνοντας τη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα «Το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο».

«Αντιθέτως, προκύπτει από τα στοιχεία που θα είναι και μέρος της δικογραφίας, αλλαγή πορείας του πλωτού του διακινητή και των ΠΕΠ, που προξένησε την σύγκρουση», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ για το ζήτημα της θερμικής κάμερας που δεν είχε τεθεί σε λειτουργία υποστήριξε ότι ο κυβερνήτης διάλεξε να μην την ενεργοποιήσει καθώς «ο στόχος είχε ήδη δοθεί από κάμερα χερσαίου παρατηρητηρίου».

«Και ενεργοποιημένη να ήταν, δεν θα είχε ευκρινείς καταγραφές για το συμβάν της πρόσκρουσης» καθώς, με βάση τα χαρακτηριστικά της, «εστιάζει σε μακρινούς στόχους με θερμική καταγραφή» είπε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας ότι διενεργείται ΕΔΕ, που θα ελέγξει τις επιχειρησιακές ενέργειες.

Για τις ζημιές που φαίνεται να έχει υποστεί το σκάφος του Λιμενικού με βάση τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί, ο κ. Κικίλιας είπε: «Ρώτησα την ηγεσία του ΛΣ και μου διευκρίνισε ότι η πρόσκρουση ανάμεσα σε μία απλή φουσκωτή βάρκα και το σκάφος του ΛΣ, δεν ήταν αναγκαίο να προξενήσει σοβαρές ζημιές στο σκάφος του Λιμενικού.»

Παράλληλα, κάλεσε τον Νάσο Ηλιόπουλο, να πάει στον εισαγγελέα τα στοιχεία μαρτυρίας, που ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς μετέφερε στην επιτροπή, από επιβαίνοντα-θύμα του δυστυχήματος, σχολιάζοντας ότι η μαρτυρία από μόνη της δεν τεκμαίρει τίποτα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό του Ενιαίου Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) είπε ότι «έχουν κολλήσει, χρόνια ολόκληρα, οι εταιρείες στο Συμβούλιο Επικρατείας και δικαστικά».

«Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να προχωρήσει κανείς; Διότι εγώ, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαφάνεια, δεν δέχομαι να προχωρήσω. [...] Το ΕΣΟΘΕ, που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με 75% από την ΕΕ και 25% από ίδιους πόρους, θα το προωθήσουμε. Σας διαβεβαιώ», σημείωσε.

Στη συνέχεια επέκρινε την πολιτική «ανοιχτών συνόρων» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, ισχυριζόμενος πως αυτή η πολιτική οδήγησε σε εκατοντάδες περισσότερους πνιγμούς ανθρώπων στο Αιγαίο από κάθε άλλη περίοδο, με βάση και τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Τέλος, επανέλαβε ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε» και τον θεσμό, και τους λιμενικούς, και την πατρίδα ενώ κάλεσε τους βουλευτές να πάνε στους νησιώτες να τους ρωτήσουν τι σημαίνει το Σώμα για αυτούς.