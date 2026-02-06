ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας για τραγωδία στη Χίο: Δεν προκύπτει προσπάθεια για pushback
Πολιτική
17:44 - 06 Φεβ 2026

Κικίλιας για τραγωδία στη Χίο: Δεν προκύπτει προσπάθεια για pushback

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν προκύπτει καμία ενέργεια για pushback εκ μέρους του σκάφους του Λιμενικού, προκειμένου να απωθηθεί το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες ανοιχτά της Χίου, υποστήριξε ο αρμόδιος υπουργός, Βασίλης Κικίλιας, κλείνοντας τη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα «Το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο».  

«Αντιθέτως, προκύπτει από τα στοιχεία που θα είναι και μέρος της δικογραφίας, αλλαγή πορείας του πλωτού του διακινητή και των ΠΕΠ, που προξένησε την σύγκρουση», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ για το ζήτημα της θερμικής κάμερας που δεν είχε τεθεί σε λειτουργία υποστήριξε ότι ο κυβερνήτης διάλεξε να μην την ενεργοποιήσει καθώς «ο στόχος είχε ήδη δοθεί από κάμερα χερσαίου παρατηρητηρίου».

«Και ενεργοποιημένη να ήταν, δεν θα είχε ευκρινείς καταγραφές για το συμβάν της πρόσκρουσης» καθώς, με βάση τα χαρακτηριστικά της, «εστιάζει σε μακρινούς στόχους με θερμική καταγραφή» είπε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας ότι διενεργείται ΕΔΕ, που θα ελέγξει τις επιχειρησιακές ενέργειες.

Για τις ζημιές που φαίνεται να έχει υποστεί το σκάφος του Λιμενικού με βάση τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί, ο κ. Κικίλιας είπε: «Ρώτησα την ηγεσία του ΛΣ και μου διευκρίνισε ότι η πρόσκρουση ανάμεσα σε μία απλή φουσκωτή βάρκα και το σκάφος του ΛΣ, δεν ήταν αναγκαίο να προξενήσει σοβαρές ζημιές στο σκάφος του Λιμενικού.»

Παράλληλα, κάλεσε τον Νάσο Ηλιόπουλο, να πάει στον εισαγγελέα τα στοιχεία μαρτυρίας, που ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς μετέφερε στην επιτροπή, από επιβαίνοντα-θύμα του δυστυχήματος, σχολιάζοντας ότι η μαρτυρία από μόνη της δεν τεκμαίρει τίποτα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό του Ενιαίου Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) είπε ότι «έχουν κολλήσει, χρόνια ολόκληρα, οι εταιρείες στο Συμβούλιο Επικρατείας και δικαστικά».

«Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να προχωρήσει κανείς; Διότι εγώ, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαφάνεια, δεν δέχομαι να προχωρήσω. [...] Το ΕΣΟΘΕ, που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με 75% από την ΕΕ και 25% από ίδιους πόρους, θα το προωθήσουμε. Σας διαβεβαιώ», σημείωσε.

Στη συνέχεια επέκρινε την πολιτική «ανοιχτών συνόρων» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, ισχυριζόμενος πως αυτή η πολιτική οδήγησε σε εκατοντάδες περισσότερους πνιγμούς ανθρώπων στο Αιγαίο από κάθε άλλη περίοδο, με βάση και τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Τέλος, επανέλαβε ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε» και τον θεσμό, και τους λιμενικούς, και την πατρίδα ενώ κάλεσε τους βουλευτές να πάνε στους νησιώτες να τους ρωτήσουν τι σημαίνει το Σώμα για αυτούς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Ναυτιλία

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Άρειος Πάγος: Προανακριτική εξέταση για τη διαρροή βίντεο και σημειωμάτων των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Προανακριτική εξέταση για τη διαρροή βίντεο και σημειωμάτων των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων

Συνάντηση Φαραντούρη – Μέτσολα: Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο
Πολιτική

Συνάντηση Φαραντούρη – Μέτσολα: Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ