Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Η ναυτιλία, η ενεργειακή επάρκεια και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την έναρξη του συνεδρίου «Shipping Between Global Powers».

Ο υπουργός τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία, επιβαρύνοντας τις τιμές της ενέργειας και το συνολικό κόστος ζωής των πολιτών.

Όπως υπογράμμισε, η γεωπολιτική αστάθεια δεν αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά έναν κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει τον πληθωρισμό, την ενεργειακή επάρκεια, την τροφοδοσία καυσίμων και συνολικά τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι το 80% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσιων μεταφορών, γεγονός που καθιστά τη ναυτιλία θεμελιώδη πυλώνα για τη σταθερότητα των αγορών και τη βιωσιμότητα των οικονομιών διεθνώς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις θα διαχειριστούν τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις θα επηρεάσει ακόμη και την πολιτική τους σταθερότητα, σημειώνοντας πως ήδη καταγράφονται πολιτικές ανακατατάξεις και μεταβολές συσχετισμών σε πολλές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η Ελλάδα να ενισχύσει την παρουσία και την επιρροή της στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, αξιοποιώντας τη βαρύτητα της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διαθέτει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί μόλις στο 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η ελληνική πλευρά έχει ακολουθήσει πιο ενεργητική πολιτική υπεράσπισης των ναυτιλιακών και ενεργειακών συμφερόντων της χώρας, διαμορφώνοντας κοινές θέσεις με άλλες ισχυρές ναυτιλιακές χώρες της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Ισπανία.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση, προειδοποίησε ότι η υπερβολική επιβάρυνση της ναυτιλίας μέσω περιβαλλοντικών φόρων ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους μεταφορών, άνοδο των τιμών της ενέργειας και νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Ο κ. Κικίλιας υπερασπίστηκε επίσης τη χρήση του LNG ως μεταβατικού καυσίμου, επισημαίνοντας ότι σήμερα παράγεται μόλις το 0,5% των απαιτούμενων ποσοτήτων βιοκαυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών των στόλων.

Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να επενδύει σε FSRU, ενεργειακές υποδομές και γεωστρατηγικά έργα και ταυτόχρονα να εξετάζει την απαγόρευση του LNG από το 2027.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, συνέδεσε τη ναυτιλία με την οικονομική ανάπτυξη και τις επαγγελματικές προοπτικές για τη νέα γενιά, καλώντας τους νέους να στραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας και των λιμενικών υποδομών.

Όπως είπε, ο ναυτιλιακός τομέας μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, ανταγωνιστικές αμοιβές και ουσιαστικές δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά νοικοκυριά πιέζονται από το στεγαστικό και το δημογραφικό πρόβλημα.