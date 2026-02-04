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Κικίλιας για Χίο: Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι διακινητές
Ειδήσεις
12:16 - 04 Φεβ 2026

Κικίλιας για Χίο: Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι διακινητές

Reporter.gr Newsroom
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Την οδύνη του για τον θάνατο 15 ανθρώπων στα ανοιχτά της Χίου εξέφρασε, με ανακοίνωσή του σήμερα (4/2), ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο τραγικό ναυτικό δυστύχημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σκέψεις όλων βρίσκονται τόσο στους τραυματισμένους μετανάστες, όσο και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τους διακινητές ανθρώπων ως σύγχρονους λαθρεμπόρους και εχθρούς της χώρας, τονίζοντας ότι οι πρακτικές τους θέτουν σε άμεσο και θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Όπως σημείωσε, τα θύματα δεν είναι μόνο οι μετανάστες, αλλά και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία, με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση, επιτελούν το καθήκον τους προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορα και σώζοντας ζωές. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να επιδεικνύει απόλυτη αυστηρότητα και μηδενική ανοχή απέναντι στα εγκληματικά αυτά δίκτυα.

Αναφερόμενος στη διερεύνηση του περιστατικού, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και επαγγελματισμό. Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και προς το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους διασώστες, το ΕΚΑΒ, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, για την καθοριστική τους συμβολή.

Πλεύρης: Αυστηροποίηση των ποινών για τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών

Στο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Χίου αναφέρθηκε και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Όπως τόνισε, το συμβάν αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αποφασιστική αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, τα οποία χαρακτήρισε εγκληματικά, στην ίδια γραμμή με τον Υπουργό Ναυτιλίας.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι είχε πλήρη ενημέρωση για το περιστατικό από τον αρμόδιο υπουργό και το Λιμενικό Σώμα, σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια επιχείρησης αποτροπής, σκάφος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού, γεγονός που οδήγησε σε δυστύχημα με απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για τους θανάτους που σημειώθηκαν.

Ο υπουργός εξήρε το έργο των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στην άμεση επέμβασή τους διασώθηκαν όσοι βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα επιτελούν το κρίσιμο καθήκον της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Όπως επεσήμανε, το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει τη σφοδρή μάχη που οφείλει να δώσει η Πολιτεία απέναντι στους διακινητές παράτυπων μεταναστών, τους οποίους κατηγόρησε ως αποκλειστικά υπεύθυνους για την τραγωδία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σαφείς ρυθμίσεις που αυστηροποιούν τις ποινές για τα εγκληματικά αυτά δίκτυα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 12:24
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