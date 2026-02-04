Χίος: Τραγωδία με τουλάχιστον 15 νεκρούς μετά από επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και σκάφος διακινητών

Πολύνεκρο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/2) περίπου στις 21:00, νότια των Οινουσών, μεταξύ σκάφους του Λιμενικού Σώματος και πλοιαρίου μεταναστών, κατά τη διάρκεια του οποίου αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς: 15 νεκροί, εκ των οποίων 11 άνδρες και 4 γυναίκες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 25 τραυματίες, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά: 6 κορίτσια, 8 αγόρια, καθώς και 6 γυναίκες και 7 άνδρες. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη ήπατος και πολλαπλά τραύματα. Ιδιαίτερα τραγική είναι η απώλεια δύο εμβρύων από εγκύους που διασώθηκαν, αλλά έφεραν βαριά τραύματα. Υπάρχουν ακόμη πολλοί αγνοούμενοι.

Πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις βρίσκονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο της Χίου, ενώ συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις διάσωσης στο σημείο όπου βυθίστηκε το σκάφος των διακινητών.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πλοιάριο εντοπίστηκε νότια της Χίου και δόθηκε σήμα στους διακινητές να απομακρυνθούν. Εκείνοι φέρεται να μην συμμορφώθηκαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγκρουση με το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η χώρα καταγωγής των νεκρών και των τραυματιών, ούτε ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο πλοιάριο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στο περιπολικό σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα στελέχη.

Η ανακοίνωση του λιμενικού:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5w0wqdnuht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}