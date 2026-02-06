Κατασκοπεία: Απολογείται την Τρίτη (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος
Πολιτική
18:38 - 06 Φεβ 2026

Κατασκοπεία: Απολογείται την Τρίτη (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος

Reporter.gr Newsroom
Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έλαβε ο 54χρονος σμήναρχος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία.

Το πρωί της ίδιας ημέρας θα μεταφερθεί στο Αεροδικείο, στην οδό Σούτσου 40 στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λίγο πριν τις 15:00, αποχώρησε από το κτίριο και μεταφέρθηκε με όχημα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση έως την ημέρα της απολογίας του ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπεράσπιση ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις της θα αναπτυχθούν κατά την απολογία. Όπως ανέφερε, ο σμήναρχος εμφανίζεται ψύχραιμος και εκφράζει την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα κριθεί με βάση την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

