ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης
Πολιτική
18:16 - 06 Φεβ 2026

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Συγκεκριμένα, η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγος της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος», σημειώνει επίσης η Κουμουνδούρου.

«Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Noval Property: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ – Τα ονόματα

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – «Έπιασε» υψηλό εξαμήνου

Μιλάνο: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της παρουσίας πρακτόρων της ICE και της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων
Ειδήσεις

Μιλάνο: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της παρουσίας πρακτόρων της ICE και της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2
Πολιτική

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;
Ανεμοδείκτης

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ