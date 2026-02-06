ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική
18:25 - 06 Φεβ 2026

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
Η εισαγγελική πρόταση για ενοχή των τεσσάρων κατηγορούμένων στη δίκη για την υπόθεση του Predator, αποτελεί δικαίωση για το Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα (6/2) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Η σημερινή πρόταση του Εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές αποτελεί μια ακόμα δικαίωση στον αγώνα που αταλάντευτα δίνει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια πλέον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ν. Ανδρουλάκης. Για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων ασφαλώς θα κρίνει και θα αποφανθεί το Δικαστήριο.

Όμως, είναι σημαντικό που ένας εισαγγελικός λειτουργός, με πλήρη εποπτεία της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού,διαπιστώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε ο Ν. Ανδρουλάκης για την υπόθεση του Predator, πριν ακόμα γίνει γνωστή η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ: Η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του Πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει. Για αυτό ο Ν. Ανδρουλάκης ούτε μια στιγμή δεν δίστασε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και δεν έπαυσε να επιδιώκει την κάθαρση του σκανδάλου, σε αντίθεση με άλλους που είχαν και εκείνοι υποχρέωση να κάνουν το ίδιο, επέλεξαν ωστόσο να κρύβονται.Είναι επίσης σημαντικό που ο εισαγγελικός λειτουργός συσχέτισε τη λίστα των θυμάτων του Predator με τους στόχους των επισυνδέσεων της ΕΥΠ και αναρωτήθηκε για την πραγματική σχέση των δύο κέντρων, φωτίζοντας αυτήν την πτυχή της υπόθεσης που για τον Ν. Ανδρουλάκη δεν έχει τελειώσει. Αυτή η πτυχή θα φωτιστεί εκ νέου, και εκ των πραγμάτων, όταν υποχρεωθεί, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση να δώσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την τεκμηρίωση της παρακολούθησής του».

