Νοσοκομείο Υγεία: Πρόγραμμα προνομιακών παροχών προς την Πολεμική Αεροπορία
Υγεία
10:11 - 13 Νοε 2025

Νοσοκομείο Υγεία: Πρόγραμμα προνομιακών παροχών προς την Πολεμική Αεροπορία

Reporter.gr Newsroom
Με αίσθημα ευθύνης και με σαφή προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προχωρά σε μια πρωτοβουλία στήριξης προς την Πολεμική Αεροπορία, προσφέροντας προνομιακά πακέτα παροχών προς τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της, καθώς και τις οικογένειές τους.

Με την πρωτοβουλία αυτή, αναδεικνύεται στην πράξη η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ενός κορυφαίου φορέα υγείας και ενός θεσμού υψηλού κύρους και εθνικής σημασίας, ενώ το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και οι οικογένειές τους επωφελούνται από προνομιακή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους – από την πρωτοβάθμια φροντίδα και τις διαγνωστικές εξετάσεις, έως την εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία – σε ιδιαίτερα προνομιακούς οικονομικούς όρους.

Ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ, τόνισε: «Η Πολεμική Αεροπορία αποτελεί έναν θεσμό στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και έναν ακλόνητο πυλώνα ασφάλειας. Μέσα από αυτή την προσφορά παροχών, το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για παροχή υψηλού επιπέδου, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πλαίσιο υγειονομικής υποστήριξης, που θα έχει ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και των οικογενειών τους».

Η συγκεκριμένη προσφορά αντανακλά το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως αξιόπιστων παρόχων ολοκληρωμένης υγειονομικής φροντίδας, παρέχοντας παράλληλα οικονομικό όφελος στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και τις οικογένειες τους.

