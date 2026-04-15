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Η Ελλάδα εκσυγχρονίζει την Πολεμική Αεροπορία με την παράδοση του 50ού F-16V
Ειδήσεις
17:29 - 15 Απρ 2026

Η Ελλάδα εκσυγχρονίζει την Πολεμική Αεροπορία με την παράδοση του 50ού F-16V

Reporter.gr Newsroom
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Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε σήμερα το 50ό μαχητικό αεροσκάφος F-16V, το οποίο παραδόθηκε από τη Lockheed Martin σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να υλοποιεί ένα από τα πλέον ενεργά προγράμματα εκσυγχρονισμού μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη.

Η μετάβαση στη διαμόρφωση Viper ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, αναβαθμίζοντας τη δυνατότητα των πιλότων να εντοπίζουν, να ιχνηλατούν και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Αυτές οι δυνατότητες αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης, όπως η άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ 2026, όπου οι προηγμένοι αισθητήρες και τα συστήματα αποστολής υποστήριξαν σύνθετες επιχειρήσεις στο πλευρό συμμαχικών δυνάμεων.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα. Αποδεικνύει ότι μια ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, αποφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ.

Πέραν του πτητικού έργου, το πρόγραμμα F-16V επεκτείνει τις εγχώριες βιομηχανικές δυνατότητες. Με την υποστήριξη των ομάδων της Lockheed Martin, οι εργασίες στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ εφοδιάζουν τους Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς με την απαραίτητη εμπειρία για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου εντός της χώρας, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ετοιμότητα.

«Καθώς το πρόγραμμα F-16V προχωρά, η προσοχή εκτείνεται πέρα από την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων στον αέρα, στη δημιουργία των θεμελίων για τη διατήρησή τους», δήλωσε ο Mike Shoemaker, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin.

«Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα επικεντρώνεται στην οικοδόμηση διαρκών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητες και υποδομές που θα υποστηρίζουν την Πολεμική Αεροπορία για τα επόμενα χρόνια».

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΑΒ συνεχίζει να ισχυροποιεί την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει την αεροδιαστημική βιομηχανική ικανότητα της Ελλάδας. Το έργο που επιτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εγχώρια, υποστηρίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ.

Σχετικά με το F-16

Ο παγκόσμιος στόλος των F-16 Fighting Falcon επιχειρεί σε όλο το φάσμα του σύγχρονου πεδίου μάχης, πετώντας μαζί με μαχητικά πέμπτης γενιάς και συμμαχικές δυνάμεις σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, υποστηριζόμενος από ένα παγκόσμιο σύστημα παραγωγής, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα αποστολών, το F-16 έχει συμπληρώσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια εξόδους και πάνω από 21 εκατομμύρια ώρες πτήσης, γεγονός που αντανακλά τη διαρκή και ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή του χρήση από συμμαχικές δυνάμεις παγκοσμίως.

Σχετικά με τη Lockheed Martin

Η Lockheed Martin είναι μια παγκόσμια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που προωθεί την καινοτομία και την επιστημονική έρευνα. Οι λύσεις μας για αποστολές σε όλα τα πεδία επιχειρήσεων και το όραμά μας 21st Century Security® επιταχύνουν την παράδοση μετασχηματιστικών τεχνολογιών, διασφαλίζοντας ότι όσοι υπηρετούμε παραμένουν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Περισσότερες πληροφορίες στο Lockheedmartin.com.

Σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με έδρα την Τανάγρα, είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός οργανισμός της χώρας στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Με μισό αιώνα τεχνογνωσίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τη συντήρηση, επισκευή και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών, την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και προηγμένων αμυντικών συστημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνή αεροναυπηγικά και διαστημικά προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες στο https://haicorp.com

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