Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή (20/3), στον αττικό ουρανό, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς κατοίκους της πρωτεύουσας.

Ορισμένα από τα πτητικά μέσα πραγματοποιούν ακόμη και χαμηλές πτήσεις, με το θόρυβο να ακούγεται έντονα μέσα στα σπίτια, ενώ αρκετοί πολίτες ανησυχούν, ιδίως λόγω της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι διελεύσεις αυτές αποτελούν προγραμματισμένες δοκιμαστικές πτήσεις, ενταγμένες στην προετοιμασία για τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού εκτελούν αναγνωριστικές διελεύσεις και πρόβες χρονισμού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και τον άξονα της Πανεπιστημίου, ώστε η παρέλαση να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δοκιμαστικές πτήσεις θα διαρκέσουν σήμερα από τις 13:15 έως τις 14:30.