Ασθενική άνοδος 0,1% για βρετανικό ΑΕΠ στο γ' τρίμηνο
09:35 - 13 Νοε 2025

Ασθενική άνοδος 0,1% για βρετανικό ΑΕΠ στο γ' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε αύξηση μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,2% για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από άνοδο 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μηδενική μεταβολή τον Αύγουστο — η οποία είχε προηγουμένως αναφερθεί ως αύξηση 0,1%, αλλά αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από την ONS.

Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύονται λίγο πριν από την παρουσίαση του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της βρετανικής κυβέρνησης στις 26 Νοεμβρίου, όπου η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να ανακοινώσει νέες φορολογικές αυξήσεις για να αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι αυξημένοι φόροι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την κατανάλωση και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η οικονομία ίσως ενισχυθεί προσωρινά πριν από τα Χριστούγεννα, αν η Τράπεζα της Αγγλίας αποφασίσει να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, την τελευταία του έτους.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να μην προχωρήσει ακόμη σε μείωση επιτοκίων, με τον διοικητή Άντριου Μπέιλι να δηλώνει στο CNBC ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) θέλουν να εξετάσουν επιπλέον στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας πριν λάβουν αποφάσεις.

Ο Ρομπ Γουντ, επικεφαλής οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν από εκείνους που προέβλεπαν μείωση επιτοκίων πριν από τα Χριστούγεννα, ανεξαρτήτως του αν τα τελευταία στοιχεία του ΑΕΠ θα έδειχναν ανάκαμψη ή όχι.

«Πιστεύουμε ότι η MPC θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ακόμη κι αν τα στοιχεία του ΑΕΠ είναι θετικά, καθώς ο προϋπολογισμός της 26ης Νοεμβρίου αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις της», ανέφερε ο Γουντ σε ανάλυση που απέστειλε μέσω email πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η ανάπτυξη παραμένει αξιοσημείωτα ανθεκτική, προσεγγίζοντας το δυνητικό ρυθμό του Ηνωμένου Βασιλείου στο 0,3% ανά τρίμηνο, παρά τις έντονες πιέσεις που προκύπτουν από τη δημοσιονομική πολιτική και τη διεθνή αβεβαιότητα».

Κατά την άποψή του, αυτή η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης θα περιορίσει τη δημιουργία πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, καθιστώντας πιο δύσκολο για την Τράπεζα της Αγγλίας να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια το 2026 — αν και κάποιοι οικονομολόγοι θεωρούν πιθανές δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος.

