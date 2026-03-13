Συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

Ένα βυτιοφόρο αεροσκάφος καυσίμων των ΗΠΑ KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ την Πέμπτη. Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ο στρατός των ΗΠΑ δεν ανακοίνωσε εάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν αεροπόροι. Οποιαδήποτε θύματα θα είναι τα πρώτα από την Πολεμική Αεροπορία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σημειώνει η WSJ.

Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τον στρατό των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο είναι επίσης ένα KC-135, προσγειώθηκε με ασφάλεια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι η απώλεια του αεροπλάνου δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά, και άτομα που γνωρίζουν το περιστατικό ανέφεραν ότι οι αρχικές αναφορές υποδείκνυαν σύγκρουση στον αέρα.

Τα βυτιοφόρα ανεφοδιασμού διαδραματίζουν ουσιαστικό, αν και συχνά αγνωστο, ρόλο σε μια αεροπορική εκστρατεία. Αναφορές για ένα πιθανό περιστατικό εμφανίστηκαν νωρίτερα όταν ένα KC-135 κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσης.