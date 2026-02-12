ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Νίπα παραμένει χαμηλός, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έπειτα από την καταγραφή τριών κρουσμάτων στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς και λοιμώξεις του αναπνευστικού, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί και εγκεφαλίτιδα, οδηγώντας ακόμη και σε κώμα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από τα ζώα ή μέσω μολυσμένων τροφίμων. Το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται μεταξύ 40% και 75%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ως χαμηλό τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού Νίπα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στη Γενεύη.

Τον προηγούμενο μήνα επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στη βορειοανατολική Ινδία, όπου είχαν καταγραφεί και τα πρώτα περιστατικά της χώρας το 2001. Την περασμένη εβδομάδα, μία γυναίκα στο Μπανγκλαντές υπέκυψε μετά τη μόλυνσή της από τον ιό.

«Οι δύο εστίες δεν συνδέονται μεταξύ τους», τόνισε ο διευθυντής του ΠΟΥ, «παρόλο που εμφανίστηκαν κατά μήκος των συνόρων Ινδίας - Μπανγκλαντές», όπου ζουν κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες, γνωστοί φυσικοί φορείς του ιού. Κατά την παρακολούθηση περισσότερων από 230 ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα, δεν εντοπίστηκε κανένα νέο περιστατικό.

Όσον αφορά την ιστορικότητα του ιού, το πρώτο ξέσπασμα του Νίπα σημειώθηκε το 1998 στη Μαλαισία, όταν προσβλήθηκαν εκτροφείς χοίρων. Ο ιός ονομάστηκε από το χωριό της νοτιοανατολικής Ασίας όπου εντοπίστηκε. Το 2018, ένα νέο ξέσπασμα στο κρατίδιο της Κεράλα στη νότια Ινδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 17 ανθρώπων.