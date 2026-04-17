ΕΟΔΥ: Μήνυμα για τη σημασία των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών και τη διαφύλαξη της ζωής

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τιμά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

Για το 2026, η δράση πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 25 Απριλίου και σηματοδοτεί την 20ή επέτειό της, με κεντρικό μήνυμα ότι τα εμβόλια παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά για κάθε γενιά. Η φετινή εκστρατεία υπενθυμίζει ότι εδώ και πάνω από δύο αιώνες τα εμβόλια προστατεύουν ανθρώπους και κοινότητες, ενώ συνεχίζουν να αποτελούν βασικό εργαλείο προστασίας και για τις μελλοντικές γενιές.

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, τα εμβόλια έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση εκατομμυρίων ζωών, χάρη στην επιλογή των πολιτών να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Παράλληλα, προσφέρουν προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη βρεφική ηλικία έως την τρίτη ηλικία, καλύπτοντας σήμερα περισσότερες από 30 λοιμώδεις και δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εμβολιασμοί στην παιδική ηλικία, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα των βρεφών και των μικρών παιδιών βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη, γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα. Μέσω των εμβολίων, τα παιδιά προστατεύονται από σοβαρές ασθένειες όπως η διφθερίτιδα, η ηπατίτιδα Β, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, η πολιομυελίτιδα, ο κοκκύτης, η μηνιγγίτιδα, ο ροταϊός, η ερυθρά και ο τέτανος, με τους περισσότερους εμβολιασμούς να πραγματοποιούνται στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής.

Κατά την εφηβεία, οι αναμνηστικές δόσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ανοσίας, ενώ επιπλέον εμβόλια προστατεύουν από νέους κινδύνους, όπως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων και ορισμένες μορφές μηνιγγίτιδας.

Ο εμβολιασμός διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο και στην εγκυμοσύνη, καθώς προστατεύει τόσο τη μητέρα, όσο και το έμβρυο. Μέσω των συνιστώμενων εμβολίων, οι έγκυες γυναίκες μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων και μεταφέρουν προστατευτικά αντισώματα στο παιδί τους.

Η σημασία του εμβολιασμού για τους ενήλικες

Στην ενήλικη ζωή, η ανάγκη για εμβολιασμό παραμένει σημαντική, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Τα εμβόλια συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών όπως η COVID-19, η γρίπη, η πνευμονία και ο έρπητας ζωστήρας, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και για τα οποία ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει επίσης ότι η πρόσβαση στον εμβολιασμό πρέπει να είναι καθολική, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη προστασία της υγείας.

Επιπλέον, τα εμβόλια δεν συμβάλλουν μόνο στην πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, αλλά μπορούν να αποτρέψουν και ορισμένες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με λοιμώξεις, όπως αυτές που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων και τον ιό της ηπατίτιδας Β.

Οι δράσεις από την πλευρά του ΕΟΔΥ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να ενημερώνουν με σαφήνεια και αξιοπιστία τους πολίτες, ενθαρρύνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον εμβολιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ έχει αναπτύξει σειρά δράσεων για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, όπως η ανάλυση δεδομένων για τον παιδικό πληθυσμό, παρεμβάσεις σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη, καθώς και προγραμματισμό για την αξιολόγηση του εμβολιασμού στους ενήλικες.

Ταυτόχρονα, από το 2024 μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες εμβολιαστικές εκστρατείες σε ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα μετά την επανεμφάνιση νοσημάτων όπως η ιλαρά στην Ευρώπη, ενώ έχουν διοργανωθεί ενημερωτικές καμπάνιες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αντιμετώπιση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SHIELD, το οποίο στοχεύει στη μείωση των καρκίνων που σχετίζονται με λοιμώξεις, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Καταληκτικά, ο οργανισμός υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού εργαλείου δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η υπεύθυνη στάση των πολιτών μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της κοινωνίας.