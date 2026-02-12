Χρηματιστήριο: 3Χ3 με επιστροφή των τραπεζών - Τα στάδια μετάβασης από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη αγορά
17:41 - 12 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: 3Χ3 με επιστροφή των τραπεζών - Τα στάδια μετάβασης από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη αγορά

Reporter.gr Newsroom
Τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ – μακριά πάντως από τα υψηλά των 2371 μονάδων - με τον ΓΔ να κλείνει στις 2355 μονάδες +0,4%. Περιορισμένος ο τζίρος στα 312 εκ. και με εκ νέου πρωταγωνίστριες τις τράπεζες (ΔΤΡ +0,7%) που συνεχίζουν (από τις 4/2) το γαϊτανάκι του μία πάνω μία κάτω.

ΕΥΡΩΒ +3,4% και ΠΕΙΡ +0,7% είχαν κέρδη με την στήριξη και της Goldman Sachs, αντίθετη πορεία για την ΕΤΕ -0,6% λόγω και της ουδέτερης σύστασης. Ανοδικά και η OPTIMA +2.3%.

Ενδοσυνεδριακά νέα πολυετή υψηλά για ΕΕΕ +0.56%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1.1%, ΤΙΤΑΝ +1.7% και CENER -0.1%, εντυπωσιακή κίνηση από την ΕΥΔΑΠ +9%, θετικά κλεισίματα για OTE +1,2%, AΡΑΙΓ +1,4%, ΜΟΗ +1,2%, ΒΙΟ +0,9% και ΕΛΧΑ +1,1%. Δεν τα κατάφερε εκ νέου η METLEN -0,9% στην προσπάθειά της να ανακάμψει από τα χαμηλά 12μήνου παρά το πρωινό +2%.

Χαμηλότερες τιμές για ΜΠΕΛΑ -1,5%, ΔΑΑ -0,8% και AKTR -2,1%.

Υποχώρηση για άλλη μια συνεδρίαση για την CREDIA -4,4% (η 20η στις 28 συνεδριάσεις του 2026) λόγω του πιθανολογούμενου placement/ΑΜΚ, χαμηλότερες τιμές για ΚΡΙ -3,1% και ΑΒΑΞ -1,7% μετά τα ρεκόρ.

Νέο υψηλό τετραετίας για την ΛΑΒΙ +3,7% που καταγράφει μια από τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου (+44%), με τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πάντως να υποαποδίδει σταθερά σε επίπεδο εβδομάδας (-0,8%), μήνα (-1,8%) και έτους (-0,5%).

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση κινείται σε διαφορετικούς – εορταστικούς – ρυθμούς με την απόδοση από 1.1.26 έως και τις 11.2.26 να βρίσκεται στο +11,8% αλλά χωρίς ενιαία συμπεριφορά στις 25 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη, με 5 μετοχές να δείχνουν εκτός κλίματος καταγράφοντας αρνητικές αποδόσεις (METLEN, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) και από τις υπόλοιπες 20 να ξεχωρίζουν επίσης 5 με αποδόσεις άνω του +25% (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, CENER, ΕΛΧΑ, ΠΕΙΡ, OPTIMA).

Σημαντική η αναλυτική έκθεση της JP Morgan για τα (τρία) στάδια μετάβασης από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη αγορά καταγράφοντας εκροές στα πρώτα δύο στάδια (FTSE 80 εκ. και MSCI 290 εκ.) αλλά σημαντικές εισροές στο τρίτο χρονικά στάδιο (STOXX 1.1 δις) με κοινό χαρακτηριστικό ότι και στα τρία στάδια ο τραπεζικός κλάδος θα έχει καθαρές εισροές.

Θετική για την ΕΥΔΑΠ και η έκθεση της Piraeus Securities με σύσταση outperform και τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ ενώ και η Axia Research (Alpha finance) σε δικό της report για την BOCHGR διατηρεί την σύσταση αγοράς ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 10,90 ευρώ (από 9,40).

Έντονη ανοδική κίνηση στον Dax +1.2%, πιο ήρεμη η εικόνα στις υπόλοιπες αγορές (Stoxx600 +0.3%), καλύτερη η κατάσταση σε US futures +0,2% και crypto’s +0.8%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

