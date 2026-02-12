Κικίλιας: Είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια - Το Ναυτιλίας είναι ένα μάχιμο Υπουργείο
17:53 - 12 Φεβ 2026

«Τιμούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν και παλεύουν μαζί μας και σεβόμαστε και την ιστορία και αυτούς που εργάζονται και παλεύουν όπου και αν βρίσκονται, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς μας, αν αισθανόμαστε ότι διοικούμε σωστά και δίκαια. Είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια, στη μάχη, στη χαρά, στη στεναχώρια. Το Ναυτιλίας είναι ένα μάχιμο Υπουργείο. Η θάλασσα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, οι Έλληνες γίναμε μεγάλοι, γιγαντωθήκαμε μέσα από τα λιμάνια μας, το εμπόριο, τη θάλασσα, τη ναυτιλία» επισήμανε ο κ. Κικίλιας κατά την εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχήθηκε ολόψυχα σε όλες και σε όλους, καλή και δημιουργική χρονιά.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, όλοι εσείς, ο καθένας από το δικό του πόστο, υπηρετείτε με αίσθημα ευθύνης την Πατρίδα, τη θάλασσα και τα νησιά μας, προσφέροντας στην πολιτική ασφάλεια και στήριξη – εκεί όπου το κράτος οφείλει να είναι παρόν. Γι' αυτό θέλω, από καρδιάς, να ευχαριστήσω τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσφορά τους. Μια προσφορά που συχνά δεν αναγνωρίζεται σε όλο της το εύρος, αλλά είναι καθοριστική: στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, στη στήριξη της νησιωτικότητας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, κύριου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για την πολύτιμη συμβολή του στην βελτιστοποίηση των δομών του Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην εκδήλωση στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κ.κ. Νήφων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Δικαστικών Αρχών, της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., οι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Ν. και της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών σωματείων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. / Πολιτικών Υπαλλήλων και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

